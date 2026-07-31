Sprijin financiar pe 2026: Vot decisiv pentru crescătorii de porci

În calitate de for decizional, plenul Camerei Deputaţilor a votat cu 246 de voturi ”pentru” proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Proiectul de lege are ca obiect reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, desfăşurată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, în scopul compensării parţiale a pierderilor generate de creşterea costurilor îngrăşămintelor şi combustibililor.

Beneficiari

Ajutorul de stat prevăzut la art.1 alin.(1) se acordă beneficiarilor, crescători de suine, pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută de beneficiar în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, în funcţie de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrăşat şi/sau animale de reproducţie, respectiv scroafe şi/sau scrofiţe montate, cu scopul de a menţine activitatea economică.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru întreprinderea care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

Valoarea schemei de ajutor

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 11.540.120 euro, echivalentul în lei al sumei de 58.800.373,436 mii lei, şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026.

După adoptarea pachetului de legislativ, Tanczos Barna, viceprim-ministrul UDMR şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a declarat că fermierii au nevoie de ajutor imediat.

Măsuri similare pentru sectorul ovin

Ministrul a mai arătat că, săptămâna viitoare, va depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care întâmpină dificultăţi majore.

”De îndată ce reglementările europene au permis acest lucru, am elaborat programele de sprijin pentru cele două sectoare aflate în dificultate – sectoarele suin şi bovin – deoarece fermierii au nevoie de ajutor imediat. De aceea am solicitat în mod constant ca Parlamentul să adopte cât mai repede, în sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege. Decizia de astăzi înseamnă că putem oferi un sprijin financiar concret fermierilor. Totodată, prin cel de-al treilea proiect de lege, iniţiat tot de noi şi adoptat astăzi, punem pe baze noi măsurile de combatere a pestei porcine africane, asigurând astfel condiţiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin”, a arătat Tánczos Barna.

”Un ajutor rapid şi eficient”

Deputatul UDMR Magyar Lóránd, membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, s-a arătat convins că aceste decizii vor contribui atât la creşterea siguranţei şi predictibilităţii pentru fermieri, ci şi la consolidarea producţiei agroalimentare din România.

”Pachetul de legi adoptat astăzi la iniţiativa UDMR oferă, pe de o parte, un sprijin financiar direct crescătorilor de porcine şi bovine, iar pe de altă parte consolidează cadrul legal pentru combaterea pestei porcine africane. Obiectivul nostru este clar: să îi protejăm pe fermierii care îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi responsabil şi, în acelaşi timp, să acţionăm ferm împotriva transportului şi comerţului ilegal cu animale vii. Nu putem permite ca transporturile ilegale sau comerţul fără documente să pună în pericol munca fermierilor care respectă legea şi îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate. Fermierii au nevoie acum mai mult ca oricând de sprijin, iar măsurile adoptate oferă un ajutor rapid şi eficient. Sunt convins că aceste decizii vor contribui nu doar la creşterea siguranţei şi predictibilităţii pentru fermieri, ci şi la consolidarea producţiei agroalimentare din România şi la dezvoltarea comunităţilor rurale”, a declarat Magyar Lóránd, la rândul său, deputat UDMR, membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor.

Senatorul USR Sebastian Cernic salută adoptarea propunerilor legislative, arătând că fermierii au fost ”uitați de prea mult timp”.

„Am inițiat și susținut aceste legi pentru că fermierii români au fost prea mult timp uitați. De prea mult timp, au fost uitați crescătorii de porci care, din 2017, au văzut cum pesta porcină africană le-a distrus fermele, decimând 2 milioane de animale în 7.377 de focare. De prea mult timp, au fost uitați cei care astăzi se luptă cu o criză venită de la mii de kilometri distanță, din Orientul Mijlociu, unde prețul furajelor a crescut cu 20% într-o singură lună, iar îngrășămintele s-au scumpit cu 61%”, a arătat Cernic.

Alianța pentru Unirea Românilor transmite într-un comunicat de presă că a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, respectiv accesul ANSVSA de a dispune extragerea mistreţilor din zonele afectate de cazurile de pestă porcină africană la mistreţ, prioritar faţă de planurile cinegetice obişnuite, instituirea de măsuri de control la frontieră prin autorizarea testării obligatorii pentru pesta porcină africană a porciilor vii şi a produselor din carne din import/comerţ intracomunitar în caz de risc major, instituirea de sancţiuni severe, confiscarea animalelor şi a mijloacelor de transport în cazul transporturilor ilegale.

Sacțiuni mai aspre, dar și despăgubiri

Modificarea Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de porcine şi combaterea pestei porcine africane înăspreşte sancţiunile pentru transportul şi comerţul ilegal cu animale vii, permite confiscarea mijlocului de transport utilizat şi introduce măsuri mai eficiente pentru limitarea răspândirii bolii în populaţia de mistreţi. Totodată, legea prevede acordarea de despăgubiri fermelor în care efectivele trebuie sacrificate şi plata imediată a serviciilor prestate de medicii veterinari în focarele de boală.