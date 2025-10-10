Statele baltice pregatesc evacuarea a sute de mii de oameni

Cele trei state baltice au început pregătirile pentru eventualitatea unui atac sau a unei acumulări de trupe rusești la granițele lor, informează Reuters. Planurile includ evacuarea a sute de mii de oameni, stabilirea rutelor sigure, adăposturi în școli, universități și biserici și stocuri de provizii în depozite. Scenariile analizate de autorități variază de la atacuri convenționale și sabotaj asupra comunicațiilor, până la valuri de migranți, tulburări civile în rândul minorităților rusofone sau campanii de dezinformare.

Rusia neagă orice intenție de a ataca NATO, însă cele trei foste republici sovietice, anexate de Moscova în timpul celui de-al doilea război mondial, privesc cu suspiciune creșterea masivă a bugetului militar rus și intensificarea incidentelor aeriene la frontieră.

„Jumătate dintre cei care locuiesc la mai puțin de 40 km de granițele cu Rusia și Belarus, adică aproximativ 400.000 de persoane, fac parte din aceste planuri”, a precizat Renatas Požela, șeful serviciului de pompieri al Lituaniei, implicat în planificarea de urgență, citat de Reuters.

Autoritățile din Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, iau măsuri să poată adăposti până la 300.000 de persoane, iar în Estonia se pregătesc refugii pentru o zecime din populația țării, de 1,4 milioane de locuitori.

O treime dintre cetățenii Letoniei, țară cu o populație de aproximativ 1,9 milioane de locuitori, ar putea fi nevoiți să își părăsească locuințele – adică peste 630.000 de persoane. „Este un mesaj foarte liniștitor pentru societatea noastră faptul că suntem pregătiți și planificăm. Ne facem temele”, a declarat ministrul lituanian de externe Kestutis Budris.