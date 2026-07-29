Studiu: Ouăle ecologice au un impact mai mare asupra climei decât cele provenite de la găini crescute în cuşti

Dacă întreaga producţie de ouă din Regatul Unit ar trece la un sistem ecologic cu găini crescute în aer liber, emisiile de gaze cu efect de seră ar ajunge la echivalentul a 2.316.000 de tone de CO₂ (tCO₂e). În schimb, un sistem bazat exclusiv pe creşterea găinilor în cuşti ar genera 1.184.000 de tone CO₂e, arată sursa citată.

Acest lucru se datorează faptului că modelele organice crescute în aer liber au nevoie de mai multe găini pentru același număr de ouă produse, deoarece păsările care trăiesc în cuști tind să fie mai eficiente.

Producția organică de găini crescute în aer liber a înregistrat, de asemenea, cel mai slab rezultat în ceea ce privește potențialul de eutrofizare a apei, acidificare și utilizarea terenurilor. Mortalitatea puilor a fost, de asemenea, cea mai mare în cazul creșterii organice în aer liber, au declarat cercetătorii.

Studiul nu surprinde evoluțiile mai recente

Cu toate acestea, studiul a folosit date din perioada 2009-2010, lucru recunoscut de cercetători ca o limitare, deoarece nu a surprins evoluțiile mai recente în producția de ouă. Cercetarea nu a luat în considerare vreun alt impact asupra mediului, cum ar fi pesticidele sau biodiversitatea.

Găinile ouătoare reprezintă cel mai mare grup de animale ținute în cuști din întreaga lume, iar consumul global de ouă este în creștere, ceea ce face ca tratamentul lor să fie o considerație importantă pentru bunăstarea găinilor, a declarat Dr. Harriet Bartlett, unul dintre autorii studiului.

„Aș spune că poate este și un mic punct orb atunci când vorbim despre sustenabilitate”, a adăugat ea. „Carnea și produsele lactate primesc puțin mai multă atenție când vorbim despre sustenabilitatea mediului, în timp ce producția de ouă nu a fost la fel de cercetată.”

Bartlett este cercetător asociat principal la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford și a studiat anterior metodele de creștere industrială.

Mediul și bunăstarea

Cel mai recent studiu, publicat în Royal Society Open Science, i-a implicat pe Bartlett și colegii săi în examinarea datelor de la fermele de păsări din Marea Britanie pentru a calcula impactul asupra mediului, cum ar fi emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor și tipurile de poluare. De asemenea, au analizat indicatori de bunăstare, cum ar fi mortalitatea și numărul de găini necesare pentru a produce un anumit număr de ouă.

„Apoi am făcut niște modelări pentru a calcula aceste rezultate privind mediul și bunăstarea”, a spus ea.

„Am descoperit un compromis important”, a adăugat Bartlett. „Și anume că tipurile de ferme considerate în general mai bune pentru bunăstarea animalelor, cum ar fi cele organice și cele crescute în aer liber, pot necesita de fapt mai multe păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă, deoarece sunt mai puțin eficiente și pot avea un impact mai mare asupra mediului.”

Studiul nu arată o imgine completă

Cu toate acestea, Bartlett a spus că studiul nu a arătat imaginea completă a creșterii intensive. „Cultivarea organică ar putea avea rezultate mai bune în ceea ce privește toxicitatea pesticidelor, poate și biodiversitatea la fermă”, a spus ea.

Lee Holdstock, șeful departamentului de reglementare și afaceri comerciale de la Soil Association Certification, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că cercetarea „evidențiază unele compromisuri importante”, dar oferă „o imagine incompletă a impactului asupra mediului”.

„Deși sistemele intensive pot avea emisii mai mici pe unitatea de producție, deoarece păsările folosesc hrana mai eficient, acest lucru reflectă doar o parte a imaginii”, a spus Holdstock. „Un sistem alimentar cu adevărat sustenabil trebuie să ia în considerare și impactul asupra naturii, sănătății solului, calității apei, utilizării inputurilor sintetice și bunăstării animalelor.”

Cercetătorii au estimat că, în regimul actual, producția de ouă este împărțită între sistemele de creștere a găinilor în cuști, în grajduri, în aer liber, neorganice și organice.