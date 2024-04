Șumudică așteaptă telefonul lui Șucu 

Cristiano Bergodi este istorie în Giulești și valurile de opinii favorabile reîntoarcerii după 13 ani a lui Marius Șumudică sunt din ce în ce mai mari.

Toată lumea vrea un antrenor căruia îi curge sânge vișiniu prin vene, care respiră numai aerul Giuleștiului. Mulți au fost dezamăgiți când acționarii majoritari ai clubului, Dan Șucu și Victor Angelescu, l-au ales după plecarea lui Adi Mutu la Neftci Baku pe Cristiano Bergodi și chiar cel în cauză s-a arătat foarte dezamăgit. Acum, Șumi e liber, după despărțirea de Gaziantepspor, echipă care parcă s-a afundat și mai rău în zona retrogradării după plecarea lui. El spune că are deja alte două oferte tot din Turcia, dar și din zona Golfului, dar admite că dacă ar fi chemat la Rapid ar lăsa absolut orice. Cu alte cuvinte, promițând că va dispărea acea imagine cu un Șumudică mereu necontrolându-și gesturile, anunță că abia așteaptă negocierile cu Dan Șucu. Tehnicianul care, într-adevăr, dincolo de profesionalismul său, a ieșit de prea multe ori în evidență prin ceea ce face la marginea terenului sau în alte împrejurări în mod extravagant, a declarat la Digi Sport că Rapid este prioritar și că orice altă propunere nu ar mai exista pentru el în acest caz.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit. Pun în paranteză comportamentul meu neadecvat, exuberant la un moment dat, ieșit din tiparul unui antrenor de fotbal.

Vreau să spun un singur lucru. Nu fac promisiunea asta doar ca să ajung la Rapid sau ca să-i intru în grații domnului Șucu. Eu mi-am propus, îmi propun și cred că s-a văzut în ultimul timp, că de 3 luni nu am mai apărut absolut nicăieri…

Mi-am propus ca Șumudică să fie alt Șumudică. Mi-am promis mie și vă promit și vouă că nu o să mai vedeți un Șumudică care să danseze, care să atragă doar lucrurile negative din partea foarte multor oameni care fac comentarii.

Eu consider că astfel de manifestări nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Sunt de acord. Mi-a spus-o un mentor de-ai mei, Mircea Lucescu, pe care-l venerez.

Eu trebuie să mă concentrez mai mult la meseria de antrenor, să fiu mult mai concentrat la ce fac, pentru că potențialul meu este foarte mare. Consider că am un potențial foarte mare, cred că pot da fotbalului mult, mult, mult mai mult decât am dat până în momentul de față.

„În momentul de față sunt șanse mari să plec în străinătate, la ce contacte am, cu ce impresari vorbesc. Am posibilitatea să mă întorc în Turcia, la două cluburi, plus zona Golfului, unde mi-am făcut un nume foarte bun.

Sunt în discuții în momentul de față cu o echipă din prima ligă a Turciei și una care are posibilitatea să promoveze din Liga 2 și vrea un proiect foarte interesant. Este un proiect OK, aș merge cu mare plăcere. Prioritatea pentru mine este străinătatea. Dar dacă s-ar pune în discuție o șansă de a antrena Rapidul, este clar că nu s-ar pune problema!

Nu se pune problema banilor, a nimic! Pentru mine, Rapid este tot ceea ce îmi doresc în lume, echipa pe care o iubesc de la 5 ani. Niciodată nu aș putea întoarce spatele acestei echipe. Niciodată, este prioritar!”