Sunt extremistă, de dreapta!

Îmi place să fac lucrurile extrem de bine, nu foarte bine, bine, binișor, prost, foarte prost, extrem de prost – de aceea mă declar extremistă, de dreapta (față de indicatorul a face un lucru).

Am învățat extrem de bine la școală (Liceul „Gheorghe Lazăr” din București) și la Facultate (Universitatea București, Facultatea de matematică), așa că am ajuns profesor universitar (acum, la pensie, fac cercetare). Dintr-o grupă de circa 30 de studenți, doar aproximativ 3 erau foarte/extrem de buni la studiu/învățătură (student înseamnă o persoană care studiază, învață) – deci erau extremiști, ca mine – ceilalți erau de tot felul; în consecință, doar la 3 din 30 dădeam nota 10, celorlalți le dădeam, după merit, restul notelor. Unii profesori dădeau doar note mari (7-10), ca să fie toată lumea mulțumită – deci nu erau extremiști. Am avut toleranță zero (deci extremă) la copiatul studenților, așa că am fost și aici extremistă, de dreapta. Unii profesori închideau ochii la copiatul studenților, ca să fie toată lumea mulțumită – deci, nu erau extremiști.

Am expertiză în logica matematică, mai precis în algebra logicii. Deci știu că logica binară (alb sau negru, adevărat sau fals, 1 sau 0) este un caz foarte particular, în general este logica cu mai multe valori de adevăr, sau chiar logica fuzzy. La noi, în învățământ, se dau note în intervalul 1-10, deci într-o logică cu 10 valori de adevăr; în alte țări, se dau note în intervalul 1-5, sau 1-20. Este adevărat că, în final, la un examen, ești admis sau respins (logică binară).

Cu cât diviziunea este mai fină (cu cât sunt mai multe valori de adevăr), cu atât aprecierea este mai bună, mai aproape de realitate.

De aceea, când văd că în viața economică, în viața politică, se fac aprecieri binare, care simplifică la maximum realitatea, mă cuprinde revolta, dar și râsul: ce să te aștepți? („Proști, da mulți” – replică din nuvela Alexandru Lăpușneanul de Constantin (Costache) Negruzzi).

De pildă, în economie, se vorbește despre implicarea statului în economie versus privatizarea în economie (deci, analiză în funcție de doi indicatori) în termeni binari, Da sau NU, deci simplificator, în loc să se vorbească nuanțat, în funcție de etapă – cât stat și cât privat la un moment dat. Imaginați-vă un cursor care se mișcă de la extremitatea stângă (statul peste tot, privatizare zero – ca în comunism), prin mai multe poziții, către extremitatea dreaptă (statul eliminat total, privatizare peste tot – ca în statul liberal absolut). Un extremist de dreapta aici, este cel care agreează un număr cât mai mare de poziții posibile ale cursorului. Un extremist de stânga agreează zero poziții ale cursorului între cele două capete.

În politică, este chiar nociv să faci aprecieri binare, pentru că ele simplifică nepermis realitatea. Lumea nu este bipolară, cum vor unii să ne facă să credem. Dacă critici UE, SUA, civilizația occidentală, nu înseamnă că ții cu Rusia (sau, și mai rău, cu Putin). Dacă a câștigat Trump alegerile în SUA, în 2016, este pentru că l-a ajutat Rusia; dacă ții cu Trump, ții cu Rusia. Ești idiot util. Și alte aberații de acest gen. Logica binară este folosită ca o armă de intimidare a indivizilor, a țărilor. Trebuia să intrăm în UE, în NATO, nu aveam alternativă – ni se spune -, altfel, ne înghițea Rusia. Adică, Marea Britanie, dacă a ieșit din UE, va fi înghițită de Rusia ?! Adică, Korea, dacă a rezistat de secole între China și Japonia, a greșit ?! Dacă ești o țară mică, nu reziști de una singură, trebuie musai să te integrezi undeva, să se facă o țară mai mare – ni se spune. Sună cunoscut !? (Dacă ai un teren mic în proprietate, nu reziști, trebuie musai să-l comasezi cu altele, să se facă un teren mai mare – ni se spune.)

Dacă ieși din front, dacă susții altceva, ești taxat imediat drept extremist – individ extremist, partid extremist, țară extremistă.

Da, cum am spus, mă declar extremistă, de dreapta. Și râd de toate aberațiile voastre.

Afrodita Iorgulescu