Sunt proteste în peste douăzeci de judeţe

Protestele fermierilor și transportatorilor continuă și luni. Câte de ample au fost și sunt?

Şeful Jandarmeriei Române a afirmat că au fost efective de jandarmi la proteste în peste 27 de judeţe. Acum, potrivit acestuia, sunt proteste “în douăzeci şi ceva“ de judeţe.

“Suntem în a şasea zi de la momentul la care au debutat protestele, marea lor majoritate nedeclarate în spaţiul public. Am avut efective angrenate în peste 27 de judeţe, acolo unde protestatarii au decis, au ales să-şi manifeste nemulţumirile în spaţiul public. De asemenea, şi în Bucureşti, ocazie cu care au intervenit cu efectivele Jandarmeriei, conform competenţelor legale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică. Lucrurile nu au fost întotdeauna la modul la care ne-am fi dorit din punct de vedere al dialogului şi al negocierilor pe care le-am avut cu protestatarii, dar marea lor majoritate vă pot spune că au fost oameni cu care am avut parteneri de încredere în realizarea dezideratelor comune, atingerea scopului pe care şi l-au propus, pe de-o parte, şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, pe de altă parte”, a declarat oficialul Jandarmeriei Române.

El a precizat că au fost situaţii când s-a blocat circulaţia, dar în urma discuţiilor traficul a fost decongestionat.

“Sigur, au fost câteva situaţii în care momentan porţiuni de traseu s-a blocat circulaţia, dar prin dialogul constant al forţelor de ordine prezente la faţa locului, Jandarmeria Română, împreună cu partenerii instituţionali Poliţia Română, Poliţia de Frontieră au acţionat pentru decongestionarea traficului, pentru reluarea normalităţii şi pentru revenirea situaţiei într-o normalitate dezirabilă”, a mai precizat reprezentantul Jandarmeriei Române.

El a mai adăugat că în general protestatarii se supun recomandărilor forţelor de ordine.

“Situaţii apar în mod constant, ele sunt gestionate în dinamică. Sunt douăzeci şi ceva de judeţe în care acum, când vorbim deja sunt proteste.În general, protestatarii se supun recomandărilor forţelor de ordine publică. Momentan am înţeles de la colegii din teritoriu că a fost o situaţie care este pe cale de a fi rezolvată undeva pe un tronson, lângă localitatea Iernut”, a mai transmis oficialul Jandarmeriei, care a precizat că jandarmii au acţionat zilnic cu 600 – 700 de efective la nivel naţional.

În județul Mureș, spre exemplu, reprezentanţi ai fermierilor au solicitat luni, într-o întrevedere cu prefectul Ciprian Dobre, stoparea tranzitului cerealelor ucrainene pe teritoriul României, ei susţinând că peste jumătate din cantitatea intrată în ţara noastră din Ucraina ar fi vândută pe piaţa internă înainte de a ajunge în Portul Constanţa.

În plus, fermierii mureşeni sunt nemulţumiţi de accizele mari la motorină, de preţurile pentru poliţele de răspundere civilă auto, dar şi de schimbările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie, inclusiv cele privind plata CASS pentru salariaţii din domeniul agricol.

După întâlnirea cu prefectul, reprezentanţii fermierilor au afirmat că discuţiile nu au avut niciun rezultat concret, fără a oferi însă alte detalii presei.

„Am terminat prima rundă de discuţii cu fermierii. Am avut invitaţi, să zic aşa, un grup de aproximativ 11 fermieri care, evident, nu îşi asumă protestul care are loc acum în centrul municipiului Târgu Mureş (la care participă simpatizanţi AUR şi un deputat USR n.red.) şi am discutat, în primul rând, despre chestiunile generale care au atras nemulţumirea fermierilor. Am discutat despre revendicările pe care aceştia le au şi începând cu ora 13,00 le vor discuta la Guvern. De asemenea, în ceea ce ne priveşte, ne manifestăm toată disponibilitatea pentru dialog şi pentru înţelegerea problemelor pe care fermierii din România, respectiv din judeţul Mureş, le au şi vom continua pe parcursul zilei de astăzi să avem întâlniri cu absolut toţi cei care doresc să discute cu noi, cu Instituţia Prefectului, cu prefectul judeţului Mureş, cu cel care vorbeşte şi azi, şi mâine şi când doresc ei”, a declarat prefectul Ciprian Dobre, la finalul discuţiilor.