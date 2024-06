Sunteți așteptați la Picnic la Muzeu

Edenred România lansează în premieră în România Picnic la Muzeu, în parteneriat cu Art Safari şi Mastercard, potrivit unui comunicat transmis presei. „Acțiunea, inspirată de programul FOOD, este o inițiativă menită să ajute la conștientizarea importanței unui „moment de respiro” de calitate. Programul FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) este cel mai amplu program european, coordonat de Edenred, ce susține obiceiurile alimentare sănătoase ale angajaților și, pe plan național, ale elevilor din școli și grădinițe”, se arată în comunicatul citat.

Expoziția temporară inedită, „Picnic la muzeu”, are loc în perioada 27 iunie – 21 iulie, timp în care vizitatorii au ocazia să ia masa în galeria de artă de la Palatul Dacia-România (Str. Lipscani nr. 18-20, București). Pentru o viață sănătoasă, pauza de prânz se ia cu… artă!

„Este cunoscut faptul că arta are un impact profund asupra bunăstării noastre emoționale. Are puterea de a evoca emoții, de a stimula gândirea și de a oferi un mijloc de exprimare care poate fi atât cathartic, cât și terapeutic. Dar poate fi conceptul de wellbeing exprimat prin artă? Prin expoziția temporară Picnic la muzeu, organizată în parteneriat cu Art Safari şi Mastercard, ne propunem tocmai acest lucru – să invităm publicul la reconectare cu sine și cu ceilalți, ilustrând contextul: pauza de prânz. Edenred este un promotor activ al pauzei de prânz și un susținător al obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul angajaților și al generațiilor tinere, angajații de mâine, iar această inițiativă creativă completează workshop-urile, programele și campaniile de informare pe care le derulăm pentru aceștia”, a declarat Lelia Mancaș, Director de Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România.

Ar putea o expoziție de artă să ne influențeze pozitiv obiceiurile alimentare și stilul de viață? Noi spunem: „Categoric DA”! 16 lucrări de artă cu tematică de picnic, inclusiv o creație ce aparține celebrului Salvador Dalí – „Apariția unei fețe și a unei fructiere pe o plajă” („Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach”), în variantă cromolitografie, invită publicul să reflecteze asupra impactului pe care-l poate avea pauza și, în special, cea de masă, asupra rutinei cotidiene. Dincolo de o reconectare mai bună cu sine, acest moment din miezul zilei este indispensabil pentru echilibru. Un prânz alături de colegi, prieteni sau colaboratori, departe de calculator, poate reprezenta o sursă de echilibru și poate oferi inspirația creativă de care avem cu toții mare nevoie, indiferent de activitatea pe care o desfășurăm.

Expoziția cuprinde și lucrări ale unor importanți artiști români, precum Francisc Gall, Francisc Șirato, Alexandru Ciucurencu ori Ion Pacea. Vizitatorii care doresc un „Picnic la muzeu” pot comanda mâncare, folosind cardul de masă Edenred, atât la restaurantele din zona Art Safari, cât și prin platformele de food delivery. Iar masa o pot servi chiar la Palatul Dacia-România.

Ce se întâmplă în cadrul expoziţiei?

• Vizitatorii primesc o păturică pentru picnic la intrarea în expoziţie şi se pot aşeza pe ea chiar în spaţiul expoziţional.

• Vizitatorii admiră tablourile și pot face fotografii. În plus, există un colţ unde îşi pot lăsa gândurile sau emoţiile legate de tematică.

• Mâncarea pentru picnic poate fi achiziţionată direct de la standul aflat în Art Safari sau o pot aduce chiar ei.