Tare-i mai place lui Donald Trump să fie în centrul atenției și face orice pentru asta. După ce „a acceptat să fie papă“, acum, s-a vrut Superman.

Casa Albă a publicat o imagine oficială cu președintele Trump în rolul Superman exact în ziua lansării noului film „Superman” regizat de James Gunn.

Fotografia include sloganurile „Adevăr”, „Dreptate”, „Calea Americană” și ”Superman Trump”.

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP, scrie Casa Albă.