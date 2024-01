Suportăm lipsa de onoare și curaj a clasei politice

Cititorul care semnează „cârcotaș“ comentează articolul

Asa cum nu se mai poate face dreptate celor sacrificati de binomul Coldea Kovesi, pentru că si daca au fost achitati, viata le-a ajuns în ruina, tot asa trebuie sa suportam lipsa de onoare si curaj a clasei politice care a dat aripi magistraturii. Magistratura a urmat legea naturala a vacuumului, a umplut locurile goale, si-a dat legi- codul penal si cel de procedura penala sunt opera de loby a catorva procurori influenti, unii cazand in propriile capcane- si-a dat salarii din simplul motiv ca secursitii au selectat politicienii. Clasa politica s-a umplut de soferi, chelneri, juristi de ias-uri cu diplome de licenta cumparate, cu teze de doctorat negociate prin bodegi. Pe partea celalata, magistratura a selectat oameni cu carte, chiar daca viciati moral-unii. Asta e, atat putem! Si unii si altii sunt de-ai nostri, vin dintre noi iar noi am tacut, am aprobat, nu ne-a păsat.