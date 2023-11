Surpriza pe care Kate și William i-au oferit-o Regelui Charles

Regele Charles a împlinit marți 75 de ani, iar prințul și prințesa de Wales i-au făcut o urare specială.

„Îi urăm Majestății Sale Regele o aniversare fericită la 75 de ani!”, au scris prințul William și prințesa Kate pe X și Instagram cu un emoji cu un tort aniversar, postând trei fotografii, inclusiv două fotografii de familie.

Prima imagine îi arată pe Charles și William cu brațele unul în jurul celuilalt în timpul unei vacanțe de schi din 2004 în Klosters, Elveția.

O fotografie recentă a regelui Charles a fost, de asemenea, inclusă, alături de una de la balconul Palatului Buckingham. William este fotografiat făcând cu mâna alături de soția Kate și de cei trei copii mici ai lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Din albumul foto lipsește prințul Harry.

Wishing His Majesty The King a very happy 75th birthday!🎂 pic.twitter.com/emO3gzXiRf

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2023