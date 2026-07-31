SURSE Sorin Grindeanu, noi discuții cu Nicușor Dan. Când ar putea fi desemnat un nou premier

Desemnarea ar urma să vină în toamnă pe fondul vacanței parlamentare din timpul verii, când partidele nu au garanția că ar putea strânge toți parlamentarii pentru a vota.

Sorin Grindeanu a susținut vineri o conferință de presă în care a precizat „se poate face guvern şi fără cele 127 de voturi ale PSD”.

„Am văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR. Au o majoritate confortabilă şi fără noi”, a acuzat Grindeanu legat de votul privind legea ANI.

Totodată, acesta a declarat că, în opinia sa, viitorul guvern „va fi unul nu cu o largă majoritate”.

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliție și nu numai, pare că dacă vom avea un Guvern va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, ori că e un Guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste Guverne ar trece undeva la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi.

„Eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic”

Până acum, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta din urmă mărturisea că au discutat despre „perspectivele formării unui guvern”.

„Și aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți-i cum vreți. Dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Și PNL, și PSD, și trebuie să vină împreună, nu separat. Și USR, și UDMR.

Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic, între ghilimele, fiindcă forțarea trebuie să o înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară să pună această afișă după ce urmează fondurile. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate”, a spus Kelemen Hunor.

„Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui”

Totdată, Sorin Grindeanu a precizat săptămâna aceasta că este optimis că România va avea un guvern după 15 august. În replică, Kelemen Hunor a declarat că „nu vreau să stric feng-shuiul nimănui”.

Am discutat (n.r. la întâlnirea de ieri cu Grindeanu) despre sesiunea extraordinară și despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toți ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în comisii de specialitate mâine și apoi în plen vineri. Și aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susținute dacă nu vrem să punem lacăt pe producția agricolă”, precizat Kelemen Hunor.

Între timp, Camera Deputaților urmează să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară după data de 10 august, moment în care vor fi dezbătute și votate legea privind strategia biodiversității, dar și cea a ANI, respinsă joi seara la Senat, ca for decizional, după ce PSD a depus un amendament care a stârnit nemulțumiri.

Senatul va face o nouă sesiune extraordinară mai devreme, între 4-6 august, după cum a anunțat Mircea Abrudean, președintele Senatului.