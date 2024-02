Taxa pe boli. Medicii de familie vor fi controlați

Ministerul Sănătății Alexandru Rafila vrea să verifice concediile medicale eliberate de medicii de familie. Rafila urmărește să afle cât de justificate sunt aceste concedii, pentru că, spune ministrul, există zone unde numărul acestora e foarte mare.

O nouă nouă platformă a asigurărilor de sănătate va fi terminată cu sprijinul Ministerului Sănătății

„Cred că preocuparea prim-ministrului are o anumită justificare sau este justificată, pentru că există, într-adevăr, zone unde există prea multe prescripţii.

Eu nu vreau să mă refer aici neapărat la patologia în sine. Mă refer la faptul că există, fie persoane care beneficiază în mod repetat de concedii medicale pentru anumit tip de patologie care, mă rog, revine tot timpul ca şi obişnuinţă într-un fel, sau există medici care eliberează un număr mare de concedii medicale.

Cred că acolo trebuie să fie direcţionate acţiunile de verificare, să vedem cine eliberează numere, cantităţi foarte mari de certificate de concediu medical şi (…) trebuie să vedem dacă acest lucru este justificat de realitate. Cred că asta este un lucru care îl preocupă pe domnul prim-ministru şi exemplele pe care le-a dat au fost legate de frecvenţa concediilor medicale”, a spus ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Premierul a comentat numărul mare de concedii medicale acordate pentru „afecţiuni ale coloanei vertebrale şi infecţiile respiratorii”, taxa suplimentară de 10% fiind justificată în opinia acestuia prin descurajarea „abuzului de concedii medicale nejustificate”.

Guvernul vrea acum să o elimine, dar și să înăsprească controalele

„Ceea ce putem să facem este să sprijinim casele de asigurări de sănătate şi am făcut-o în ultima perioadă, încât noul PIAS, platforma informatică a asigurărilor de sănătate, care este finanţată cu bani europeni, să fie realizată într-un termen cât mai scurt, pentru că actuala platformă informatică este subdimensionată, iar atunci când a fost făcută cheltuielile de mentenanţă şi cele de upgrade a acestei platforme nu au fost prevăzute.

Este vorba despre o altă platformă, nu este vorba de actualizarea acestei platforme”, a afirmat Rafila.

Europarlamentarul Vlad Gheorghe, din grupul Renew Europe, afirmă că l-a reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe premierul Marcel Ciolacu pentru declaraţiile pe care acesta din urmă le-a făcut privind concediul medical.

„După ce că pune taxă pe boală ca să facă rost de bani pentru pensiile speciale și alte pomeni și tunuri, că e an electoral și USL are de plată, Marcel Ciolacu are și tupeul de a-și bate joc de românii suferinzi. Am sesizat CNCD privind declaraţiile premierului din conferinţa de presă susţinută pe 13 februarie, în care a atacat angajaţii români care au fost nevoiţi să-şi ia concediu medical anul trecut”, a scris eurodeputatul pe Facebook.