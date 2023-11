Telenovela primarului se mută pe Facebook: ”Nu știu ce au avut în cap”

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a postat un clip pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre acuzațiile de mită la adresa socrilor săi.

“Faptul că nu apar în această poveste este evident, pentru că, din punctul meu de vedere, nu ştiu ce au avut oamenii ăştia in cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Nu pot să găsesc nici un fel de filtru mental prin care să evaluez ce au avut oamenii ăştia în capul lor, într-o ţară democratică, într-o ţară în care protejezi justiţia, într-o ţară în care este unul care este Cătălin Cherecheş într-un proces penal de lungă durată şi cu notorietate şi cu mediatizare intensă, mai mult, care este şi sub imperiul unui control judiciar şi, bineînţeles, sub o monitorizare informativă firească, te trezeşti să învârţi prăjituri şi să le împachetezi în bani, că ai impresia că justiţia e la piaţă’, a declarat primarul Cătălin Cherecheş.

Edilul susține că nu vrea decât o justiție corectă în ceea ce îl privește.

“Eu nu vreau să fiu într-o situaţie în care să beneficiez de o atitudine nefirească a instanţei, care este pusă într-un fel sub presiune sau sub semnul întrebării din cauza situaţiei în care doamna judecător, din păcate, se află. Faptul că a făcut echipă bună cu DNA-ul în această speţă şi e bine că s-a întâmplat aşa, mi-aş dori să meargă să se rostogolească şi spre dosarul meu şi să se întâmple nefiresc tot o echipă buna cu DNA-ul şi în pronunţare. Mi-aş dori să am ca şi cetăţean dreptul la o justiţie corectă, o justiţie imparţială, o justiţie care să nu poată să fie în absolut niciun fel pusă sub semnul întrebării”, a spus primarul.