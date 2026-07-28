Termen nou pentru operatorii din turism. 31 iulie, ultima zi de înscriere la târgurile din Rimini, Londra și Barcelona

Derogare oficială pentru trei evenimente internaționale majore

Măsura a fost oficializată prin emiterea Ordinului nr. 1132/16.07.2026 de către MEDAT. Actul normativ instituie o excepție de la regulile generale ale Schemei de ajutor de minimis destinată participării întreprinderilor de turism la manifestările expoziționale internaționale.

Astfel, a fost stabilit un termen-limită unic pentru depunerea dosarelor în vederea participării la trei evenimente de top cu profil business-to-business (B2B). Este vorba despre TTG Travel Experience din Rimini (programat în perioada 14–16 octombrie 2026), World Travel Market din Londra (3–5 noiembrie 2026) și IBTM World din Barcelona (17–19 noiembrie 2026). Toți operatorii economici interesați trebuie să transmită documentația completă până vineri, 31 iulie 2026, inclusiv.

Importanța platformelor digitale de matchmaking

Decizia de a devansa termenul de înscriere este strâns legată de specificul acestor târguri, care sunt axate preponderent pe segmentul B2B. Participarea de succes la astfel de evenimente depinde în mod direct de utilizarea platformelor digitale oficiale de matchmaking, instrumente puse la dispoziție exclusiv de organizatorii internaționali.

Prin intermediul acestor portaluri, expozanții români își pot crea profiluri detaliate de participare, au posibilitatea de a identifica potențiali parteneri de afaceri și, cel mai important, pot programa întâlniri cu touroperatori, agenții de turism și cumpărători din întreaga lume cu mult timp înaintea deschiderii oficiale a pavilioanelor.

Timp suplimentar pentru maximizarea oportunităților de afaceri

Aplicarea termenului general prevăzut inițial de Schema de ajutor de minimis ar fi permis depunerea dosarelor cu doar 30 de zile înainte de începerea fiecărui târg. Acest interval restrâns ar fi limitat drastic timpul necesar operatorilor români pentru a accesa platformele de matchmaking și pentru a-și programa un calendar solid de întâlniri.

Noul termen anticipat permite ministerului să finalizeze din timp procesul intern de verificare și selecție a firmelor participante. Ulterior, MEDAT va putea transmite rapid organizatorilor lista finală a coexpozanților, asigurându-le acestora accesul pe platformele digitale încă din prima zi în care se deschid sesiunile de programare. Autoritățile urmăresc astfel să creeze condiții optime pentru firmele românești, sporind atât numărul, cât și calitatea parteneriatelor comerciale încheiate, esențiale pentru dezvoltarea industriei turismului din România.

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