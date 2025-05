Traian Băsescu, replică pentru Antonescu: „Marioneta Varanului”

Traian Băsescu a reacționat după ce candidatul coaliției, Crin Antonescu, a lansat mai multe săgeți la adresa sa în dezbaterea organizată de Antena3 CNN. Băsescu îl numește pe Crin Antonescu „Marioneta Varanului”.

„Când nu se odihneşte, Marioneta Varanului are capacitatea să facă ţăndări statul de drept. A dovedit-o în 2012 când liderul USL (PSD – PNL) împreună cu “precinstitul şi mai nou evlaviosul” Ponta Victor Viorel, au spulberat toate instituţiile fundamentale ale Statului Român pentru ca Marioneta să se instaleze la Cotroceni. De aici a încercat să falsifice cvorumul legal de validare a referendumului din 2012 prin eliminarea diasporei din lista electorală.

A fost o aventură politică organizată şi condusă de cuplul Antonescu – Ponta, susţinută mediatic de trustful de presă voiculescian. Acţiunea a anulat progresele din MCV şi implicit a amânat intrarea ţării în Schengen cu 12 ani (vezi Concluziile Consiliului European din 8 Mai 2012).

Şi “Marţea Neagră” o altă “capodoperă” politică a Marionetei care în calitate de Preşedinte USL împreună cu Ponta Victor Viorel, au organizat în Decembrie 2013, modificarea Codului Penal, garantând astfel imunitate tuturor infractorilor din politică. A fost o nouă lovitură dată progreselor României la MCV şi care a contribuit şi ea la amânarea intrării în Schengen.

Oare cât tupeu trebuie să ai ca după ce ai făcut ţăndări toate instituţiile fundamentale ale Statului Român prin organizarea unui “puci eşuat” în 2012 şi o “Marţe Neagră” în 2013, acţiuni respinse de toată comunitatea internaţională, să vrei ca susţinut de “propagandiştii prestatori” din televiziunile, radiourile şi ziarele voiculesciene, să vrei să devii Preşedintele României?

Acţiunile USL (PSD-PNL) din 2012 şi “Marţea Neagră” din Decembrie 2013, conduse de domnii Antonescu şi Ponta, sunt marcate în cancelariile occidenrale, inclusiv la Departamentul de Stat cu tot cu numele autorilor, fie că vorbim de Antonescu Crin sau de Ponta Viorel Victor.

Aceşti doi politicieni au acces doar în Balcan. . Dacă vor în America, nu-I primeşte nimeni decât pe bani şi numai la “petreceri cu ştaif” cum spunea un expert în diplomaţie.

Eu v-aş spune, vouă politicienilor, vouă “analiştilor şi jurnaliştilor prestatori” de la Antena 3 şi altora, să citiţi şi să încercaţi să înţelegeţi mesajul transmis de Ambasada SUA la Bucureşti.

Nu este mesajul ambasadorului, este mesajul Departamentului de Stat.

Nu vă jucaţi cu manipularea alegerilor şi implicit cu interesele României, de dragul unor infractori care încearcă să-şi pună preşedinte pentru a controla justiţia.

Să ne amintim: “Nu avem toată puterea până nu avem justiţia””, a scris, pe Facebook, Traian Băsescu/

Fostul președinte face și o comparație între jurnaliștii Antenei3 și cei ai televiziunii publice.

„Televiziunea publică a fost echidistantă, cu ziarişti competenţi . Întrebările au fost adaptate funcţiei prezidenţiale. Scopul întrebărilor a fost acela de a pune în valoare cunoştinţele candidaţilor, în măsura în care aceştia şi aveau capacitatea unor răspunsuri competente.

Antena 3 şi-a adus echipa de specialişti în manipulare şi măcelărire a adevărului. Mai bine de trei ore am asistat la un penibil efort, care în mintea lor se voia subtil, de susţinere a Marionetei voiculesciene care, după 10 ani de odihnă/şomaj, probabil urmare a neputinţei de a face ceva in viaţă, crede că i se cuvine locul de muncă/odihnă de la Cotroceni.

Cred că biata Marionetă, susţinută cu tenacitate de activiştii de la Antena 3, are misiunea fundamentală să garanteze numiri în justiţie după indicaţiile Varanului.

În rest, va fi “liber la odihnă şi relaxare””, afirmă Băsescu.

„PS –Interesant. Din senin, fără să-l întrebe nimeni, la Antena 3, domnul Antonescu ne-a informat că “nu suportă durerea” şi că fuge de ea. Oare se teme de o întrebare al cărui răspuns îl defineşte ca om?”, a mai scris fostul președinte.