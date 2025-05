Tratatul pandemic al OMS care ar trebui aprobat și la noi „periculos pentru popor“

Statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au aprobat textul unui tratat cu caracter juridic obligatoriu, conceput pentru a gestiona mai eficient viitoarele pandemii.

Acordul are scopul de a evita dezorganizarea și competiția pentru resurse observate în timpul pandemiei de Covid, notează BBC.

Printre elementele-cheie se numără partajarea rapidă a datelor despre noile boli, pentru ca oamenii de știință și companiile farmaceutice să poată dezvolta mai repede tratamente și vaccinuri.

In România, subiectul a trecut aproape neobservat. El a fost abordat și comentat printre alții de avocatul Gheorghe Piperea care susține că „documentul este extraordinar de periculos pentru democrație și pentru popor. Nu trebuie lăsat să devină act normativ care să se aplice României, că e bai mare.(…)

Acest tratat pandemic este cu mult mai constrângător decât erau în plandemie „recomandările” OMS și are efecte de-a dreptul totalitare.

Am să încep succinta analiză a acestui document cu dispozițiile și clauzele care sunt cele mai periculoase și contrariante.

Textul analizei mele este împărțit în trei pentru o mai facilă înțelegere.

(I)

Cea mai aberantă clauză a tratatului este cea din art. 26 pct. 3, conform căreia, în raport de tratatul pandemic, celelalte tratate internaționale la care sunt parte țările semnatare se vor aplica în continuare, dar numai cu condiția să fie compatibile cu tratatul pandemic. Pur și simplu, acest text subordonează și chiar înlătură de la aplicare CEDO, Convenția de la Oviedo și Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale (care este parte a Tratatelor UE). Tratatul introduce conceptul de One Health (o singură sănătate), care va include, alături de pandemii, panzootiile (boli contagioase ale animalelor extinse global) și schimbarea climatică (văzută de tratat ca potențial factor de risc ecosistemic, care ar putea afecta sănătatea populației, inclusiv mental…).

Mai mult chiar, One Health include și „determinanții economici și sociali”.

Practic, OMS va putea avea autoritate asupra oricărui fragment al vieții sociale, dacă „experții” vor considera că există risc pandemic care vine de la oameni, animale, plante, săraci, discurs al urii, opinii dizidente, teorii ale conspirației etc. De exemplu, animalele domestice cu risc de panzootie vor fi ucise fără comentarii, întreprinderile poluante vor putea fi închise fără drept de apel, autostrăzile și căile ferate oprite de la dezvoltare, totul sub conducerea sau coordonarea OMS. Vom putea fi obligați și la plata taxelor pe amprenta de carbon (fumărit), cu justificarea că este pentru siguranța noastră și pentru o singură sănătate.

Prin adoptarea regulii One Health, OMS va putea declara nu numai stare de urgență sanitară la nivel global, ci și stare de urgență climatică. Or, așa cum ne-a arătat foarte bine Iohannis, în stare de urgență, drepturile și libertățile individuale sunt înghețate sau chiar aneantizate.

Prin dispozițiile art. 17 din tratatul pandemic se impune așa-numita „abordare întregul guvern și întreaga populație” în caz de pandemii, panzootii și schimbări climatice.

Sub impactul acestei „abordări”, statul și populația vor fi nevoite să se comporte ca un stup, în care drepturile colective prevalează asupra drepturilor individuale, iar cetățeanul devine albină sau termită muncitoare și supusă, care nu mai are drepturi individuale și nu mai poate vorbi și gândi liber, ci doar „dreptul” de a-și semnaliza virtutea (de exemplu, prin avatar cu mască, seringă, curcubeu inversat sau steag galben – albastru). În schimb, experții stupului devin sfinții stupului, fiind protejați sub aspectul opiniilor solicite lor de stup și prin știința pe care o edictează, la cererea lor, stupul.

Conceptul One Health este nimic altceva decât produsul ideologic al Chinei. Adoptarea de către OMS a acestei „abordări” este o mare victorie a Chinei, care se descurcă bine ca un stup – atât de bine că adepții „ordinii liberale internaționale bazate pe reguli” o invidiază sincer.

T ratatul pandemic recunoaște autoritatea globală a OMS de a conduce și coordona „munca internațională de sănătate” în timpul pandemiilor, dar și între pandemii (prevenție, pregătire și răspuns). Evident, pandemiile se vor succeda și înlănțui, cu mici perioade de intermezzo, dar OMS va avea autoritate chiar și în aceste momente de pace și libertate aparente.

În acest scop, tratatul pandemic creează o așa-numită Conferință a părților, care va lua deciziile necesare implementării tratatului. Toate țările semnatare vor raporta periodic secretariatului acestei Conferințe. Nu este vorba de o simplă chestiune de birocrație, este o nouă cedare de suveranitate.

Tratatul pandemic vorbește pe șleau despre „vaccinarea de rutină”.

Deși tratatul nu prevede nicio sanțiune pentru omisiunea de a face din vaccin o rutină, statele își asumă obligația să dezvolte, să întărească și să implementeze „vaccinarea de rutină”.

Dacă „recomandările” OMS au putut, în țări ca România, să se transforme în obligația de distanțare socială, de termoscanare, de purtare a măștii și de vaccinare, cu atât mai mult această clauză din tratat* va deveni obligație în dreptul românesc, căci avem în Parlament și Guvern și în societatea „în civil” (nu societatea civilă) fani ai vaccinării obligatorii, de rutină.

Tratatul pandemic vorbește și despre panzootii care au potențialul de transmitere a bolilor infecțioase de la animale la oameni …

Vorbește și despre restricții privind apa – cea naturală, dar gratuită, poate fi infectată sau infestată din senin, cea îmbuteliată, dar scumpă, nu …

De asemenea, tratatul vorbește și despre obligații privind igiena – ne vom spăla des și nevrotic pe mâini, ca pe vremea lui Iohannis, specialistul în sănătate publică“.

Și politicianul Angel Popescu a comentat Tratatul pandemic și eventuale consecințe ale acestuia:

Iata ce se intampla,in timp ce ne tin ocupati cu alegerile si anularile:

Guvernul a „negociat” libertatea românilor

Pe 15 aprilie 2025, în tăcere deplină, reprezentantul României la OMS – trimis de Ministerul Sănătății condus de Rafila – a „negociat” un document periculos: Tratatul Pandemic al OMS.

Acest tratat nu e despre sănătate. E despre putere. Sub pretextul protejării populației, se deschide calea spre o dictatură sanitară, verde și ideologică, în care drepturile individuale sunt subordonate unor drepturi colective fluide, dictate de experți nealeși.

Ce prevede concret acest tratat?

1. CEDO, Convenția de la Oviedo, Carta UE? Toate devin irelevante dacă intră în conflict cu Tratatul Pandemic (art. 26).

2. „One Health” – OMS va putea acționa global pentru orice „risc ecosistemic”: pandemii, boli animale, schimbări climatice, inegalități sociale sau opinii considerate toxice.

3. „Întregul guvern și întreaga populație” trebuie să se supună. Fără drept de apel. Exact ca într-un stup.

4. OMS devine autoritate globală permanentă – chiar între pandemii, va coordona prevenția, pregătirea și răspunsul.

5. Vaccinarea de rutină devine o obligație pe care statele trebuie s-o „dezvolte și implementeze”. Ce-a fost „recomandare” în 2020, devine politică de stat în 2025.

6. Restricții pe apă, igienă compulsivă, măsuri climatice și altele asemenea, toate dictate de „experți”, în numele „unei singure sănătăți”.

După ce am văzut cum Tratatul Pandemic subordonează toate celelalte tratate și oferă OMS autoritate asupra oricărui aspect al vieții (prin conceptul „One Health”), să vedem cum se va aplica totul, concret:

7. OMS va avea propriul mecanism de implementare și control: Conferința Părților.

Un fel de „parlament global al sănătății” unde România nu va avea nici greutate reală, nici drept de veto. Tot ce se decide acolo – România trebuie să aplice. Obligația de a raporta, periodic și transparent, va deveni o formă de control extern continuu asupra politicilor naționale.

8. OMS va interveni nu doar în pandemii, ci și „între pandemii”.

Asta înseamnă că NU vom mai avea perioade de libertate garantată. Vom fi mereu „în pregătire”. Și ce înseamnă „pregătire”? Vaccinare, campanii de informare obligatorii, restricții de mediu, cenzură preventivă, control digital. Pretextul? „Prevenție.”

9. Tratatul normalizează intervenția în sistemele naționale de sănătate.

Statul român își va adapta politicile de sănătate, de educație și chiar de comunicare publică în funcție de ghidurile OMS. Nu doar spitale, ci școli, mass-media, platforme online, structuri militare și civile – toate vor fi integrate într-un sistem global, centralizat.

10. Finanțare obligatorie și transfer de resurse.

România se obligă să participe la fondurile globale pentru pandemii și să contribuie la accesul „echitabil” la vaccinuri, tratamente, know-how etc. Practic, resursele naționale vor putea fi „redistribuite” global, chiar și în detrimentul interesului național.

11. Tratatul legitimează supravegherea digitală extinsă.

Monitorizarea mișcărilor, a sănătății, a vaccinărilor, a comportamentului online vor deveni „instrumente legitime de prevenție și control”. Se vorbește despre schimb de date biometrice și sanitare în timp real.

12. OMS va colabora cu platformele de social media pentru „combaterea dezinformării”.

Asta înseamnă cenzură oficializată. O opinie care contrazice „consensul științific” poate fi blocată, ascunsă, ștearsă. Inclusiv pe motive de „sănătate mintală” colectivă.

În loc să-și apere cetățenii, statul român își negociază obediența față de o organizație transnațională, condusă de birocrați și sponsorizată masiv de interese private.

Tratatul Pandemic este un cal troian: sub aparența binelui comun, introduce un regim de control tehnocratic, ideologic și digital. O „lume nouă” în care libertatea e periculoasă, iar obediența – obligatorie.

În spatele cuvintelor pompoase – „echitate”, „solidaritate”, „lumea împreună” – se ascunde un mecanism de control, în care statul nu mai apără cetățeanul, ci îl aliniază.

România trebuie să respingă ferm acest tratat. Nu e doar o formalitate birocratică – e o cedare de suveranitate, o nouă închisoare cu gratii invizibile, dar legale.

Ce e de făcut? Cum putem opri acest tratat?

❗Tratatul Pandemic NU este încă lege. Pentru a deveni aplicabil în România, trebuie să fie semnat de Guvern și ratificat de Parlament. Aici este șansa noastră – și responsabilitatea noastră.

România trebuie să adopte o poziție fermă, publică, clară: NU ratificăm acest tratat.

De ce? Pentru că:

❗Este un document antidemocratic, redactat de birocrați internaționali fără mandat popular.

Încalcă suveranitatea României în domenii esențiale: sănătate, libertate, proprietate, drepturi fundamentale.

Deschide ușa către un regim global de control în numele unui pericol vag, recurent și redefinibil.

Transformă recomandările OMS în ordine obligatorii.

Oferă OMS un cadru permanent de intervenție, cenzură, supraveghere și reglementare, cu sprijinul necondiționat al statelor semnatare.

Ce putem face concret?

1. Informare masivă – Românii trebuie să știe ce conține cu adevărat acest tratat.

2. Presiune publică – Scrisori către parlamentari, petiții, luări de poziție în presă, pe rețele sociale, în cadrul asociațiilor.

3. Declarații oficiale – Primării, consilii locale sau județene pot adopta rezoluții simbolice de respingere, care pot avea ecou național.

4. Poziție fermă a Bisericii și a altor instituții morale – care nu pot rămâne neutre când se atentează la libertatea fundamentală.

5. Cerem dezbatere publică REALĂ – cu specialiști independenți, juriști, medici, filosofi ai libertății și reprezentanți ai societății reale, nu ai „societății în civil”.

România nu e o colonie sanitară. Libertatea nu se negociază. Nu putem preda suveranitatea noastră unei entități internaționale, care a greșit grav în pandemie și care refuză orice răspundere.

Nu putem accepta un viitor în care drepturile noastre sunt „înghețate” la comanda OMS“.