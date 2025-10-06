Tren direct între Kiev și București Nord

Un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur va fi introdus în circulație din data de 10 octombrie 2025, prețul unei călătorii ajungând la 73,4 euro, informează, luni, CFR Călători.
Potrivit unui comunicat al companiei, trenul internațional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100 București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.
Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.
Parcă văd că 9 din 10 vagoane vor fi sigilate și cu geamuri fumurii iar un vagon va fi pentru fraieri ca să poată să-l numească tren de călători. Nici nu vreau să mă gândesc ce vor transporta cu trenul ăla.
De ce? …ca să poată lega CheFeReu’ falimentar a’ Hoților Rro’ vagoane di marfă pline cu armament șî munițîie – la coada celor di călători – ca să nu-și permită Rusia să le distrugă, că riscă să lovească țivili?
Se știe că dîncolo di Pruty rețeaua di cale ferată ie cu ecartament larg, așa că nu e nici o afacere să miști 17 călători di pi o lățîme pi alta…
@Propun si eu: completare: și să rămână acolo (la Kiev)
Fix ce ne lipsea! Si f–ti, si cu banii luati!
@ Propun și eu : Ăștia nu se duc, poate cu pașaport diplomatic, ca să aibă garanția că actorașul nu-i ia la armată. Acum am o dilemă mare. Va fi plin spre Kiev cu celovecii ucraineni, dornici și nerăbdători să se înroleze pentru a-i arunca pe ruși din Europa, sau spre Kiev trenul va fi gol, poate câțiva mâncători de banane și purtători de blugi hotărâți să îi învețe pe ruși minte dar arhiplin, spre București, cu vitejii ucra care vor lupta cu rușii pe alte meleaguri.
Primii pasageri: Rinocerii CTP , Chirilă, Mândruță, Striblea , Radu Tudor , bun și Rebengiuc samd ….
@Bibiku spune:
06 oct. 2025 la 18:21
„@Nasol!
E deja plina capitala de ukrosi!
Si nu d’aia sarantoci. Cu bolizi, dar care beneficiază de ajutoare din partea statului român.”
In Ucraina razboiul asta numit razboiul sracilor. Ptr ca niciun bogatas sau familia, prietenii, politician sau amanta, familia, prietenii astuia nu este pe front.
Doar oamenii saraci sunt trimisi sa moara ptr averea celor deja bogati. Inclusiv Zelenski. Oare de ce un foarte patriot si agresiv antirus ca Zelenski e bine ascuns si protejat in loc sa fie in transee in linia a 1-a asa cum ii cere poolimii ucrane?
Apropo, sa nu creada cineva ca daca romania va intra in razboi nu va fi la fel ca la ucrani.
@Nasol!
E deja plina capitala de ukrosi!
Si nu d’aia sarantoci. Cu bolizi, dar care beneficiază de ajutoare din partea statului român.
Traficul de mercenari spre Kiev trebuie fluidificat !
Sa ajungă mai repede refugiații la centrele de recrutare
Din spirit de solidaritate CFR ar trebui sa treacă la ecartament lat!
cate saptamani faci pe drum?
CFR va deveni ‘profitabilă’!
Păi nu e război acolo?…sau e pentru ukrinieni să vină câți mai mulți…sau să trimită soldații români la război…
Pe când mutăm capitala la Kiev…?…
Acum ne dăm seama de politica damblagiului…😭😭😭
pe site-ul Mersul trenului nu apare…deci este unul care se teleporteaza instantaneu din Bucuresti la Kiev
scuze teleportarea dureaza 17 minute pleaca la 6.30 si soseste la 6.47…
Dupa ardelenii lu Imre se umple capitala cu ukrainienii lui Zelenschi.