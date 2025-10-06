Tren direct între Kiev și București Nord

Un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur va fi introdus în circulație din data de 10 octombrie 2025, prețul unei călătorii ajungând la 73,4 euro, informează, luni, CFR Călători.

Potrivit unui comunicat al companiei, trenul internațional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100 București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.