„Tipul rău conduce confortabil”, a mai arătat Tristan Tate pe X.

Când a revenit pe rețeaua socială, Tristan Tate a fost și mai explici: „Ei bine, Romania, a fost frumos cat a durat. Mulțumesc pentru amintirile plăcute”.

Fraţii Andrew şi Tristan Tate sunt acuzați în România, de DIICOT, de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălarea banilor, influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului. Lor li se aduc acuzații similare în Marea Britanie și Statele Unite.

Nicușor Dan, candidat independent, a obținut 6.104.979 de voturi (53,78%), la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

Pe locul al doilea se află George Simion, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, care a obținut 5.247.092 de voturi, reprezentând 46,22%.

The bad guy is now comfortably ahead!

Another EU rig incoming?

Huge problem for Romanian people.

I’ll simply move.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 18, 2025