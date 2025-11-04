Ies scântei la Casa Albă, favoritul lui Donald Trump pentru primăria orșului New York este al doila în sondajele electorale. Președintele Trump a declarat că nu va oferi „niciun dolar federal” orașului dacă Marele Măr va fi condusă de candidatul democrat Zohran Mamdani pe care îl critică.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că doar un candidat moderat ar putea menține sprijinul financiar al administrației federale, avertizând că „un oraș condus de extremiști nu merită banii contribuabililor americani”. https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115488077072288045

Totodată, Trump l-a încurajat pe fostul guvernator Andrew Cuomo să intre în cursă, spunând că „doar el ar putea salva orașul de la dezastru”. Mesajul său a divizat scena politică, iar democrații îl acuză pe liderul republican că folosește finanțarea publică drept armă politică.

Reacțiile nu au întârziat să apară susținătorii lui Mamdani spun că amenințările lui Trump arată „dispreț față de democrație” și o încercare de intimidare a alegătorilor

Alegerile din New York sunt urmărite cu atenţie la nivel naţional și interanțional, deoarece ar putea contribui la formarea unei noi imagini pentru Partidul Democrat, care îşi caută identitatea în opoziţie cu Donald Trump. Mamdani, în vârstă de 34 de ani, care se autodescrie ca fiind un socialist democratic, a mobilizat alegătorii mai tineri şi mai progresişti, dar i-a alarmat totodată pe democraţii mai moderaţi, care se tem că o schimbare prea radicală

De luni de zile, sondajele îl dau câştigător pe Zohran Mamdani, cu un avans între 4,5 şi 16 puncte procentuale faţă de principalul său adversar, fostul guvernator al statului Andrew Cuomo, care este susținut de Donald Trump. Alegerile din New York nu mai sunt însă doar o cursă electorală locală: au devenit un laborator de lecții politice observat atent de întreaga lume, de la Washington la Paris și Berlin scrie presa interanțională

Mamdani, membru al Adunării Statului New York şi afiliat organizaţiei de stânga Socialiştii Democraţi din America, a făcut campanie susţinând politici cum ar fi controlul chiriilor şi servicii gratuite de transport cu autobuzul şi îngrijirea copiilor, finanţate din impozite mai mari pentru cei bogaţi şi întreprinderi.