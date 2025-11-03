Trump crede că zilele lui Maduro sunt numărate

De Florin Toader
In this July 17, 2019, photo, President Donald Trump arrives to speak at a campaign rally at Williams Arena in Greenville, N.C. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Donald Trump a spus că zilele liderului venezuelean Nicolas Maduro sunt numărate. În același timp, însă, s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea izbucnirii unui război împotriva statului din America de Sud, scrie News.ro

Donald Trump a făcut afirmațiile într-un interviu realizat de CBS și difuzat în cadrul emisiunii „60 minutes”. Interviul a fost filmat la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida.

Președintele american a făcut aceste afirmații în contextul în care SUA comasează unităţi militare în Caraibe. Militarii americani au efectuat multiple atacuri asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând zeci de persoane.

Donald Trump s-a arătat sceptic în privința unui posibil război direct împotriva Venezuelei. Totuși, când a fost întrebat dacă crede că zilele lui Nicolas Maduro sunt numărate a răspuns: „Aş spune că da. Cred că da”.

Maduro îl acuză pe Trump de manevre, pentru a-și însuși petrolul venezuelean

De partea cealaltă, președintele Nicolas Maduro acuză Washingtonul de manevre de culise. El spune că SUA se folosesc de traficul de droguri ca pretext pentru „impunerea unei schimbări de regim” în Caracas. Scopul este acela de a pune mâna pe petrolul venezuelean.

SUA au lansat mai mult de 15 atacuri, în ultimele săptămâni, ucigând peste 65 de persoane. Cel mai recent a avut loc sâmbătă și a stârnit critici din partea guvernelor din regiune.

Washingtonul nu a făcut încă publice dovezi că ţintele sale erau implicate în trafic de droguri sau reprezentau o ameninţare pentru SUA.

 

