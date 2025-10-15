Trump, foarte dezamăgit de Putin, laudă Ucraina

Donald Trump, a declarat că este ”foarte dezamăgit” de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Donald Trump a lăudat Ucraina pentru eforturile de a se apăra împotriva Rusiei. Trump a confirmat, de asemenea, că Volodimir Zelenski va efectua o vizită vineri la Washington. ”El vrea arme. Ar dori să aibă rachete Tomahawk”, a spus Trump, într-o conferință de presă la Casa Alba, după întâlnirea cu președintele Argentinei, Javier Milei.

Putin s-a implicat într-un război care trebuia să se încheie ”într-o săptămână”, dar care se prelungește timp de aproape patru ani, a afirmat președintele american. ”A pierdut aproximativ 1,5 milioane de soldați, iar în ceea ce privește numărul de răniți, numărul de persoane fără brațe, numărul de persoane fără picioare, este un război teribil. Este cea mai gravă pierdere de vieți omenești de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat Trump, citat de publicația The Moscow Times.

Economia Rusiei este în pragul colapsului, după cum o demonstrează cozile lungi de la benzinării, a continuat Trump. ”În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi la benzină, vă puteți imagina? Cine și-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”, a lansat retoric el, adăugând că economia rusă ”este pe cale de a se prăbuși”, conform acestei media independente ruse.