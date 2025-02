(VIDEO) Trump şi Zelenski, ceartă la Casa Albă

Președintele Donald Trump l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

UPDATE Discuția din Biroul Oval a devenit tensionată. Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au avut un schimb de replici dur cu Volodymyr Zelenskyy, în fața reporterilor. Trump l-a numit pe președintele ucrainean „lipsit de respect” și a spus „pariați cu al Treilea Război Mondial”. La un moment dat, Trump a spus: „Ori faceți o înțelegere, ori ne retragem”.

„Dacă nu ați fi avut echipamentul nostru militar, acest război s-ar fi terminat în două săptămâni”, a spus Trump.

„În trei zile… Am auzit asta de la (președintele rus Vladimir) Putin”, a răspuns Zelensky. „Acum, este vorba de două săptămâni”.

Trump a spus că Ucraina nu este în poziția de a stabili termenii unui viitor acord.

„Nu sunteți într-o poziție bună. Nu aveți cărțile potrivite acum”, a spus Trump.

„Eu nu joc cărți”, a răspuns Zelensky.

„Nu respectați această țară, nu vă puteți juca cu ea”, a spus apoi Trump.

JD Vance i-a reproșat președintelui ucrainean că nu a mulțumit pentru ajutorul pe care l-a primit.

La scurtele declaraţii făcute în Biroul Oval înainte de convorbirile private, Trump a salutat un „acord foarte echitabil” în ceea ce priveşte resursele ucrainene. De asemenea, el a declarat că un acord de încetare a focului în Ucraina este „destul de aproape”.

Preşedintele american a spus însă că Ucraina va trebui să facă compromisuri, pentru că „nu poţi încheia nicio înţelegere fără compromisuri, dar i-a dat asigurări lui Zelenski că acestea „nu vor fi atât de mari pe cât cred unii că va trebui să facă”.

Zelenski a declarat în schimb că nu doreşte să facă compromisuri cu Vladimir Putin, pe care l-a numit „un criminal”, potrivit Le Figaro.

Liderul ucrainean a fost aşteptat la intrarea în Casa Albă de însuşi Donald Trump, onoare pe care preşedintele american nu i-a făcut-o, în schimb, săptămâna aceasta şi preşedintelui francez Emmnuel Macron.

Cei doi şi-au strâns mâinile, iar Donald Trump şi-a pus protector mâna stângă pe braţul lui Volodimir Zelenski şi i-a spus câteva cuvinte înainte de a poza scurt pentru presă.

Potrivit BBC, chiar înainte ca cei doi lideri să intre în Aripa de Vest, preşedintele american a părut să le spună reporterilor că „este îmbrăcat elegant”, referindu-se la Zelenski, care era în obişnuita sa ţinută pe care o poartă de la începutul războiului şi care, de la începutul acestui an nu mai este kaki, ci de culoare neagră.

