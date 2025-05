Trump primit cu Al Ayyala în Abu Dhabi (video)

Președintele american Donald Trump a vizitat ieri Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), în cadrul turneului său în Orientul Mijlociu. Cu această ocazie, autoritățile locale au pregătit o ceremonie de bun venit cu totul deosebită pentru vizita lui Trump. În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, sunt văzute femei care stăteau aliniate la rând și executau dansul tradițional „Al-Ayyala” scuturându-și părul în mișcări ritmice.

A traditional Gulf dance is going viral for all the wrong reasons after being performed during Donald Trump’s visit to Abu Dhabi. It’s called Khaleegy, a centuries-old dance where women move in a slow, shuffling rhythm while swaying their hair in unison.pic.twitter.com/0j0yeve3kV

— Darshan Dalal (@darshandalal98) May 15, 2025