Trump promite ca va lovi puternic Iranul. ”Bibi înțelege acum”

.Președintele Donald Trump a amenințat cu un răspuns militar puternic după ce Iranul a lansat mai multe rachete balistice către forțele americane staționate în Iordania. Iranul prezintă această acțiune ca pe un răspuns la noile activități militare americane prin care este aplicată blocada porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

Un ”atac surpriză” al Iranului

În timpul unei intervenții telefonice la Fox News, Trump a spus: ”Îi vom lovi al naibii de tare. Îi vom lovi puternic. Vor primi o lovitură serioasă”. Interviul nu a fost difuzat, însă corespondentul a transmis declarațiile președintelui în timpul relatării postului.

Întrebat despre întâlnirea sa cu premierul Benjamin Netanyahu, Trump a reiterat că aceasta a decurs foarte bine, adăugând că premierul israelian ”înțelege acum”, fără să explice la ce anume s-a referit, scrie Times of Israel.

Trump a descris atacul iranian care a vizat forțele americane din Iordania drept un „atac surpriză”, în care trupele au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a doborî rachetele lansate asupra lor. Comentând loviturile efectuate de SUA și Arabia Saudită împotriva grupărilor de miliții pro-iraniene din Irak, Trump a declarat că acestea au fost coordonate cu guvernul irakian. El a numit grupările de miliții pro-iraniene ”un cancer pentru lume”.

CENTCOM anunță interceptarea rachetelor iraniene

Anterior, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au lansat mai multe rachete balistice. A fost o ”tentativă de atac surpriză” asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. ”Forțele Gardienilor Revoluției Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran. A fost o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forțele americane rămân vigilente și se află într-un nivel ridicat de pregătire”, arată Centom. Atacul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri.

”Negocierile foarte prietenoase” cu Iranul se prăbușesc din nou

Pe 27 iulie, președintele Trump, a declarat că Washingtonul este implicat în ”negocieri foarte prietenoase” cu Iranul. La finalul săptămânii trecute, SUA au suspendat loviturile militare. Luni, Trump a spus că există „o șansă bună” de progres în discuțiile menite să pună capăt lunilor de confruntări.