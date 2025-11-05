Trump, răstignit simbolic în Elveția. Sculptura care scandalizează Europa

De Madalina Bahrim
O sculptură controversată cu Donald Trump, realizată de artistul britanic Mason Storm, a stârnit un val de reacții în Elveția, fiind expusă la Basel. Lucrarea, intitulată „Sfânt sau Păcătos”, îl înfățișează pe liderul de la Casa Albă într-o uniformă de deținut, răstignit pe o cruce albă. Sculptura a fost instalată într-un spațiu public din centrul orașului Basel, fiind vizibilă trecătorilor din zona Basler Kunstmeile.

Lucrarea lui Storm, considerată „infricoșător de realistă”, a atras atenția nu doar prin dimensiunile sale, ci și prin mesajul puternic pe care îl transmite. Sculptura îl surprinde pe Trump într-o postură care poate fi interpretată atât ca o răstignire simbolică, cât și ca o referire la execuțiile prin injecție letală. Conform proprietarului galeriei, Konrad Breznik, detaliile de pe pielea personajului sunt atât de realiste, mai ales de la mică distanță, încât provoacă un impact emoțional puternic privitorilor.

„Este înfricoșător de realistă. Când am instalat-o, ne-am apropiat atât de mult încât vedeai fiecare rid, iar pielea este atât de realistă, încât este cu adevărat înfricoșător”, a spus Konrad, conform France24.

Sculptura a stârnit reacții dintre cele mai diverse

Inițial, sculptura fusese destinată să fie expusă în gara centrală din Basel, dar din motive neprecizate, s-a decis ca aceasta să fie amplasată într-un spațiu mai liniștit. În ciuda locației mai puțin vizibile, lucrarea a atras, luni, peste 3.000 de vizitatori.

Reacțiile trecătorilor au variat, mulți zâmbind sau fiind curioși să o studieze, iar alții exprimându-și aprecierea pentru libertatea de exprimare.

Cel mai probabil, statuia este considerată de unii și un afront adus liderului de la Casa Albă, în timp ce pentru alții poate fi doar o manifestare pur artistică.

Artistul, recunoscut pentru opera sa nonconformistă

Mason Storm este un artist londonez anonim, este cunoscut pentru lucrările sale hiperrealiste, adesea neconvenționale și inspirate de arta stradală.

 

Sursă foto – RTS

