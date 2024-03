Trump s-a apucat să vândă Biblii

Imperiul lui Trump pare că se clatină încet-încet. Încolțit din toate părțile, fostul președinte american caută să scoată bani de oriunde pentru a plăti amenda de 175 de milioane de dolari primită pentru fraudă financiară.

Mai nou, într-un videoclip publicat pe rețeaua sa Truth Social în mijlocul Săptămânii Mare, fostul președinte american a anunțat lansarea unei Biblii de vânzare pentru aproape 60 de dolari, scrie Le Figaro.

Este vorba despre un parteneriat plătit cu un star de country music pentru a oferi Biblii spre vânzare. „God Bless the USA Bible” este numele acestei cărți religioase vândute cu 59,99 USD per exemplar. Acest titlu parafrazează „God Bless the USA ” al celebrului muzician conservator Lee Greenwood, care punctează fiecare dintre mitingurile lui Donald Trump. Cu acest cântăreț country, milionarul lansează această nouă piață.

„Redați-i credința în America”, spune candidatul republican într-un videoclip de trei minute publicat pe rețeaua sa de socializare Truth , în mijlocul Săptămânii Mare. În videoclipul său, fostul lider își încurajează susținătorii să obțină aceste Biblii. „Fiecare american are nevoie de o Biblie în casa lor, iar eu am mai multe. Este cartea mea preferată. Este cartea preferată a multor oameni ”, declară Donald Trump, care, de la alegerea sa în 2016, și-a sporit apelurile către cercurile evanghelice. Acest lucru nu l-a scutit de criticile puternice din partea liderilor religioși. Parteneriat plătit Deși fostul președinte nu vinde el însuși Biblia, el primește drepturi de autor din achizițiile sale, spune New York Times , citând o sursă familiarizată cu afacerea. Pe site-ul său, grupul care oferă această carte sacră spre vânzare se felicită pentru că este „singura Biblie promovată de Donald Trump!”. Organizația precizează că niciunul din veniturile obținute din aceste Biblii nu va fi folosit pentru finanțarea campaniei republicanului, candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie. Dar ea indică faptul că imaginea ei este folosită ca parte a unui parteneriat plătit. Retribuție binevenită pentru candidatul republican, într-un moment în care curtea de apel îi cere o cauțiune de 175 de milioane de dolari în urma procesului său pentru fraudă în cadrul Organizației Trump. Această sumă a fost redusă în mod neașteptat luni, când justiția statului New York ceruse inițial 454 de milioane de dolari. Dacă nu plătea această amendă, Donald Trump risca să-și vadă conturile bancare înghețate, imobilele confiscate și revândute , începând cu zgârie-nori de la 725 Fifth Avenue, în inima Manhattanului. La mijlocul lunii februarie, imediat după condamnarea sa pentru fraudă, fostul președinte al Statelor Unite lansase deja, spre surprinderea tuturor, un nou model de adidași . Lovit cu un „T” pe limbă și un steag american la călcâi, modelul auriu limitat la 1.000 de exemplare a fost prezentat drept „îndrăzneț și rezistent, la fel ca președintele Trump” . Destinați „pentru adevărații patrioți”, acești pantofi sport au fost vânduți la 399 USD perechea. Marți, fostul mogul imobiliar a aplaudat și lansarea cu succes a rețelei sale de socializare la bursă . „Iubesc Truth Social, iubesc adevărul”, a spus el, salutând succesul acțiunilor de pe Nasdaq.