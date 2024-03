Mesajul lui Zelenski după calificarea Ucrainei!

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulţumit jucătorilor echipei naţionale, care au reuşit calificarea la Euro 2024. La competiţia care va avea loc în Germania, Ucraina va face parte din grupa E, alături de România, Belgia şi Slovacia.

”Mulţumesc, băieţi!

Mulţumesc, echipă!

Pentru emoţiile semnificative pentru întreaga ţară.

Pentru victoria importantă şi accederea la EURO.

Pentru că aţi dovedit încă o dată: ori de câte ori ucrainenii se confruntă cu dificultăţi, dar nu renunţă şi continuă să lupte, atunci ei câştigă cu siguranţă.

În aceste vremuri, când inamicul încearcă să ne distrugă, noi demonstrăm în fiecare zi că ucrainenii sunt şi vor fi.

Ucraina este şi va fi!

Vă mulţumim pentru victorie!

Slavă Ucrainei!”, a transmis Zelenski.

