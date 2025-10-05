Trump trimite Garda Națională la Chicago

300 de soldați ai Gărzii Naționale vor fi trimiși la Chicago la propunerea lui Donald Trump pentru a combate ceea ce el numește o infracțiune scăpată de sub control.

Acțiunea a venit la câteva ore după ce autoritățile de imigrare au declarat că s-au confruntat cu protestatari în orașul condus de democrați și au împușcat o femeie înarmată când aceasta și alții și-au izbit mașinile de vehicule ale forțelor de ordine.

Liderii statali și locali au criticat timp de săptămâni planurile de desfășurare ale lui Trump și le-au numit un abuz de putere. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat că Trump „încearcă să fabrice o criză”.

Anunțul a venit în timp ce un judecător federal din Portland, Oregon – un alt oraș liberal – a blocat temporar administrația Trump să desfășoare 200 de soldați acolo.

Judecătoarea Karin Immergut a numit declarațiile lui Trump despre condițiile din Portland „nelegate de fapte” și a spus că mișcarea a încălcat Constituția.

Ea a spus că utilizarea armatei pentru a potoli tulburările fără consimțământul statului Oregon a riscat suveranitatea acestui stat și a altora, adăugând că a inflamat, de asemenea, tensiunile din oraș și a provocat proteste sporite.

Immergut a decis că argumentele administrației pentru desfășurare „riscă să estompeze linia dintre puterea federală civilă și cea militară – în detrimentul acestei națiuni”.

Deși nu este clar dacă trupele au sosit la Chicago, o astfel de desfășurare ar putea fi întâmpinată cu contestații legale.

Chicago este cel mai recent oraș – multe dintre ele conduse de democrați – vizat de o desfășurare controversată de trupe, alături de Washington, Los Angeles, Memphis și Portland.

Desfășurările de trupe au ridicat atât întrebări legale, cât și constituționale, deoarece trupele Gărzii Naționale sunt de obicei desfășurate de guvernatorul unui stat, iar legile vechi de un secol limitează utilizarea armatei de către guvern pentru probleme interne.

Chicago a înregistrat o creștere a protestelor față de aplicarea legilor privind imigrația în oraș, multe dintre ele având loc în afara unităților de Imigrare și Control Vamal al SUA.

„Pe fondul revoltelor violente continue și al nelegiuirii, pe care liderii locali precum [guvernatorul] Pritzker au refuzat să intervină pentru a le înăbuși, președintele Trump a autorizat 300 de gardieni naționali să protejeze ofițerii și bunurile federale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson. „Președintele Trump nu va închide ochii la nelegiuirea care afectează orașele americane.”

Sâmbătă – chiar înainte ca Trump să autorizeze trupele acolo – personalul Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat o femeie în Chicago după ce un grup de persoane a intrat cu mașini în vehicule de control al imigrației, a declarat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) într-un comunicat. Femeia era înarmată, se arată în comunicat.

Rănile femeii nu sunt clare. DHS a declarat că aceasta s-a dus singură la un spital local.

La începutul acestei săptămâni, președintele a vorbit despre desfășurările sale militare în curs în orașele americane, în timp ce se adresa liderilor de rang înalt din armată.

El le-a spus liderilor militari că dorește ca orașele americane să fie folosite drept „terenuri de antrenament” pentru trupele americane, astfel încât acestea să poată combate „inamicul din interior” și să potolească tulburările.