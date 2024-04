Tupeul baronului PNL de Prahova

Preşedintele „suspendat” al Consiliului Judeţean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, supranumit și „Baronul Lamborghini”, care este cercetat sub control judiciar pentru fapte de corupţie, având interdicţia de a-şi exercita funcţia, şi-a depus, miercuri, candidatura pentru un nou mandat la şefia Consiliului.

„Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus astăzi, 24 aprilie a.c., semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Judeţean. Decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia”, anunţă PNL Prahova, într-un comunicat de presă.

„Intru în competiţia electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună şi cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârşit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viaţă mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiţie, ştiu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulţumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar şi în vremurile dificile. Îi aştept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulţumesc şi continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a declarat, potrivit comunicatului menţionat, Iulian Dumitrescu, candidatul PNL pentru încă un mandat în fruntea Consiliului Judeţean Prahova.

De asemenea, el susţine că a decis să candideze din „respect” pentru prahoveni şi pentru aleşii locali.

„Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni -, am reuşit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localităţi ale judeţului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului şi urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm şcolile din 59 de localităţi cu echipamente digitale de ultimă generaţie, mobilier, materiale didactice şi echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean”, a arătat Iulian Dumitrescu, potrivit comunicatului.

Acesta acuză „presiuni colosale” ale PSD Prahova asupra sa.

„În ultimele luni, PSD Prahova, condus de Clanul Cosma, a încercat să exercite asupra mea presiuni colosale, aruncând în spaţiul public râuri de minciuni. Mai mult, o serie de primari din judeţ au fost ameninţaţi, au fost defăimaţi şi s-a încercat blocarea investiţiilor din localităţile pe care aceştia de conduc. Scopul era de a-i forţa pe primari să treacă în PSD-ul care a ţinut pe loc Prahova vreme de 30 de ani. Dacă nu ar fi existat aceste atacuri de tip mafiot la adresa primarilor din judeţ, probabil că nici nu aş mai fi candidat. Am însă obligaţia să fiu solidar cu primarii şi le garantez că proiectele începute în Prahova vor fi finalizate. Eu, primarii, consilierii locali şi judeţeni, candidaţii PNL vom face tot posibilul ca mafia clanului Cosma să nu se întoarcă la butoanele de decizie”, a mai declarat Dumitrescu, conform comunicatului citat.

Iulian Dumitrescu este cercetat de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţia să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova.

Dumitrescu este acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2022, i-a pretins unui om de afaceri să achiziţioneze, în schimbul sumei de 47.500.000 de lei, părţile sociale deţinute de cumnatul său la o societate comercială, valoare supraevaluată faţă de valoarea reală, şi ar fi primit până în data de 04.12.2023 suma totală de 16.210.000 de lei.

Una dintre societăţile omului de afaceri ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achiziţionării acţiunilor de la cumnatul lui Iulian Dumitrescu i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrări cu beneficiar CJ Prahova.

Totodată, DNA a susţinut că au fost depistate nereguli în declaraţiile de avere ale lui Dumitrescu.