Turcia vorbeşte de ”o crimă împotriva umanităţii”

Turcia a denunţat sâmbătă ”o nouă crimă împotriva umanităţii”, după lovitura israeliană asupra unei şcoli din oraşul palestinian Gaza, unde se aflau persoane strămutate, transmite AFP.

”Israelul a comis o nouă crimă contra umanităţii masacrând peste 100 de civili care îşi găseau refugiu într-o şcoală”, a scris MAE turc, care a denunţat ”încă o dată” dorinţa premierului israelian Benjamin Netanyahu ”de a sabota negocierile privind o încetare a focului”.

”Actorii internaţionali care nu iau măsuri pentru a opri Israelul se fac complici la aceste crime”, a adăugat diplomaţia turcă.

Atacul s-a soldat cu peste 100 de morţi şi alte zeci de persoane rănite, potrivit oficialilor din Gaza.

Armata israeliană a declarat că bilanţul victimelor este exagerat şi că circa 20 de militanţi activau la faţa locului.

„Complexul şi moscheea care a fost lovită în interiorul acestuia au servit ca facilităţi militare active ale Hamas şi Jihadului Islamic”, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani pe X.

El a spus că cifrele publicate de biroul media condus de Hamas nu par să corespundă cu informaţiile Forţelor de Apărare ale Israelului.

Un oficial militar a declarat că partea din moschee care a fost lovită era rezervată bărbaţilor. „Acest lucru a fost verificat de serviciile de informaţii, iar lovitura a fost efectuată folosind trei muniţii mici şi precise, care nu pot provoca pagubele de amploarea celor raportate de palestinieni”, a declarat oficialul.

Israelul susţine că militanţii palestinieni se infiltrează printre civilii din Gaza, acţionând din şcoli, spitale şi zone umanitare desemnate – ceea ce Hamas şi aliaţii săi neagă.

Bodies of victims torn into pieces.. Massacre committed by Israeli occupation forces in #Gaza_City today at dawn! pic.twitter.com/sEZPaefZtQ

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) August 10, 2024