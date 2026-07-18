Ucraina contraatacă. 370 de drone asupra Moscovei și șapte decese la depozitul unui retailer online

„Majoritatea au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a se apropia. Şaizeci şi patru de drone inamice au fost distruse în apropierea Moscovei”, a scris primarul Moscovei pe Telegram.

Redactia Cotidianul - redactor
Ucraina contraatacă. 370 de drone asupra Moscovei și șapte decese la depozitul unui retailer online

foto: Supernova_plus/Telegram via Kyiv Independent

„Majoritatea au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a se apropia. Şaizeci şi patru de drone inamice au fost distruse în apropierea Moscovei”, a scris primarul Moscovei pe Telegram.

Un atac cu drone ucrainene asupra unui centru logistic s-a soldat cu cel puţin şapte morţi şi 24 de răniţi într-un orăşel din vestul Rusiei, în timp ce Moscova şi regiunea capitalei au fost vizate în cursul nopţii de un val de drone, relatează AFP conform News.ro.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscova.

„Majoritatea au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a se apropia. Şaizeci şi patru de drone inamice au fost distruse în apropierea Moscovei”, a scris acesta pe Telegram, conform sursei citate.

Înregistrările video arată că norii masivi de fum puteau fi văzuți chiar din interiorul orașului Moscova, relatează Kyiv Independent.

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale de locuitorii din zonă ar părea să arate coloane groase de fum negru ridicându-se de la un depozit de petrol din orașul Noginsk. Acesta e aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin.

Atac la un important retailer rusesc

Mai târziu, în cursul dimineții, un incendiu de mari proporții a fost observat și la un centru de distribuție al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, situat la sud de Noginsk, în orașul Elektrostal.

„Şapte angajaţi din tura de noapte au fost ucişi după ce drone inamice au lovit un centru logistic al Wildberries”, cel mai mare retailer online din Rusia, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii, Evgheni Pervîşov. Potrivit guvernatorului, în urma atacului, a izbucnit un incendiu la depozitul vizat. Acesta a fost stins, deşi pompierii continuă intervenţia la faţa locului, conform news.ro.

Atacul asupra centrului de distribuție Wildberries a reprezentat a doua lovitură din aceeași noapte împotriva facilităților acestui important retailer online, conform Kyiv Independent. Un atac similar a vizat, mai devreme în cursul nopții, un centru de distribuție din orașul Kotovsk, în regiunea rusă Tambov.

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21 comentarii

  1. Un batranel cu un carnetel are o mare bucurie. Dupa lupte seculare, care au durat ceva ani, a reusit, intr-o dimineata sau amiaza, sa aiba ceva tare. Si a dorit sa se mandreasca cu resusita sa. Desi nu a fost a lui. Oricum, la batranete este un eveniment.

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    1. Kievul arde de vreo patru ani și ceva. Acum a venit rândul Moskovei. Ai vreo problema cu asta?

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  3. Surpriza, nu s-a publicat. Pai unde e democratia si libera exprimare?
    Asa importanta e batista pe tambal, se pare.

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      1. Sunteti un adevarat democrat. Si, totusi, inca sunt critici aduse regimului de pana in ’89, secolul trecut, despre nerespectarea dreptului la libera exprimare si a celui de a avea o alta opinie.

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  4. Faptul ca la rubrica de comentarii intra direct compania de propaganda e un fapt banal deja.
    Ceea ce deranjeaza e terminatia .ro din site-ul ziarului, menita sa lase impresia ca aceasta e un ziar romanesc iar „opiniile intamplatoare” sunt romanesti.

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    1. Ce comentarii tampite vad pe aici. Nici propaganda nu stiu astia sa faca….da de ce ukraina ataca obiective civile? Mama ei de propaganda…

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  8. Interesant, cand Ucraina era neputincioasa si rusii le bubuiau infrastructura civila unii tot de partea rusilor erau. Acum cand Ucraina poate sa dea si ea inapoi au descoperit ca nu sunt ok atacurile astea pe civil.

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  9. Fiecare
    „rus bun” care susține tăcit războiul lui Putin merită să simtă pe
    pielea lui tot ce a simțit poporul ucrainean!!!

    După un
    veac de sclavie și minciună îi doresc poporului rus un veac de izolare!

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  10. Rușii n-au prieteni, doar slugi, idioți utili.
    Ca de obicei, declarațiile rusești trebuie citite în cheie inversă. Problema nu e că bulgarii, ungurii, cehii slugi rusești nu mai pot ajuta rusia, ci că rusia nu-i mai poate ajuta pe ei, oricât de slugi s-ar arăta față de rusia.

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  12. Eu nu cred.. Cea mai avansata tara din lume nu permite asta.. Sosoaca a zis ca e raiul pe pamant in Rassia..

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  13. Foarte bine!Sa simta si ei consecintele razboiului criminal declansat de adoratul lor lider!Mult noroc,Ucraina!

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  14. Sa simta si tov Putin ce inseamna razboiul! Ptr el razboiul inseamna numai atunci cand ii bombardeaza el pe altii.
    Ca urmare, prevad ca trov Trump iar o sa-l ciufuleasca pe Zelenski ptr indrazneala de a-i ataca prietenul kremlinez.

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  15. Ceva e putred in razbelu asta.E ca intr-un joc,in care merge principiul ”ba p-a m–i”.Amandoi trogloditii-Puti&Zelensky_sunt niste criminali ce isi omoara proprii cetateni,cind s-ar fi putut incheia cacealmaua asta de mult.Acum ,Zdrelinschi ,e de inteles-se termina razboiu,e terminat si el.Dar rusnacul?El poate termina mascarada in 10 zile ,maximum 2 saptamini.Cred ca ii plac ruinele si oamenii morti.

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