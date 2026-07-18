Ucraina contraatacă. 370 de drone asupra Moscovei și șapte decese la depozitul unui retailer online

Un atac cu drone ucrainene asupra unui centru logistic s-a soldat cu cel puţin şapte morţi şi 24 de răniţi într-un orăşel din vestul Rusiei, în timp ce Moscova şi regiunea capitalei au fost vizate în cursul nopţii de un val de drone, relatează AFP conform News.ro.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscova.

„Majoritatea au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a se apropia. Şaizeci şi patru de drone inamice au fost distruse în apropierea Moscovei”, a scris acesta pe Telegram, conform sursei citate.

Înregistrările video arată că norii masivi de fum puteau fi văzuți chiar din interiorul orașului Moscova, relatează Kyiv Independent.

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale de locuitorii din zonă ar părea să arate coloane groase de fum negru ridicându-se de la un depozit de petrol din orașul Noginsk. Acesta e aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin.

Atac la un important retailer rusesc

Mai târziu, în cursul dimineții, un incendiu de mari proporții a fost observat și la un centru de distribuție al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, situat la sud de Noginsk, în orașul Elektrostal.

„Şapte angajaţi din tura de noapte au fost ucişi după ce drone inamice au lovit un centru logistic al Wildberries”, cel mai mare retailer online din Rusia, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii, Evgheni Pervîşov. Potrivit guvernatorului, în urma atacului, a izbucnit un incendiu la depozitul vizat. Acesta a fost stins, deşi pompierii continuă intervenţia la faţa locului, conform news.ro.

Atacul asupra centrului de distribuție Wildberries a reprezentat a doua lovitură din aceeași noapte împotriva facilităților acestui important retailer online, conform Kyiv Independent. Un atac similar a vizat, mai devreme în cursul nopții, un centru de distribuție din orașul Kotovsk, în regiunea rusă Tambov.