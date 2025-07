UE și agențiile de rating au decis cât strângem cureaua

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că deficitul bugetar pe care îl are România este nesustenabil fără măsurile de corecție.

‘Acest deficit de 9,3% cu care am încheiat anul trecut este o problemă semnificativă și timpul este foarte scurt. Suntem presați de timp pentru că am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, am avut o perioadă în care România și-a asumat prin mai multe documente (…) aceste corecții fiscal-bugetare. Atât UE, cât și agențiile de rating cu care am vorbit zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente, motiv pentru care am elaborat acest pachet’, a spus Barna, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a arătat că pe primul pachet care vizează corectarea deficitului bugetar Guvernul a decis să-și asume răspunderea.

‘Suntem în fața unei provocări majore în ceea ce privește viitorul fiscal-bugetar al țării, dar această provocare poate fi transformată într-o oportunitate dacă sunt luate deciziile ferme și se implementează reformele necesare pentru a crea un stat mai suplu, un stat care respectă mai mult cetățeanul, un stat care oferă servicii mai bune’, a afirmat vicepremierul.

Acesta a spus că în ultimele decenii România a cunoscut o redresare economică semnificativă recuperând foarte mult din decalajul față de celelalte state membre UE.

‘Niciodată în istoria României nu am fost poziționați așa de bine în această regiune a Europei în privința PIB-ului pe cap de locuitor, cât și în privința altor indicatori macro-economici, dar această creștere a generat și dezechilibre care trebuie corectate’, a subliniat Tanczos Barna.

El a susținut că această traiectorie va putea fi păstrată ‘doar dacă gestionăm urgent vulnerabilitățile acumulate, respectiv deficitele gemene’.

‘Această situație creată în ultimii 10-12 ani – o apăsare foarte mare pe tot ce înseamnă stabilitate, predictibilitate în România. Creșterea accelerată a datoriei publice și deficitul bugetar sunt acele elemente care trebuie corectate în viitorul apropiat. Primele șase luni au fost marcate de provocări majore, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Știm foarte bine că în cursul lunii aprilie a început acea dispută între SUA – UE pe taxe vamale, am avut situația scăderii economice și scăderii producției industriale în principalele țări ale UE’, a spus Barna.