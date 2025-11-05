Un bărbat din Bihor, condamnat la 12 ani de închisoare

Un bărbat din Bihor a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit cu intenție vecinul care mergea pe marginea drumului, care în acel moment purta în spate copilul de doi ani. Ambele persoane au fost rănite, dar au scăpat cu viață.

Bărbatul a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce pe 29 ianuarie 2024 și-a lovit intenționat cu mașina vecinul, potrivit ebihoreanul.ro În urma impactului, victima a fost aruncată într-un șanț, iar copilul, deși speriat, a scăpat cu viață. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresorul a fugit imediat după incident, dar a fost identificat și reținut de autorități după o perioadă în care s-a ascuns. Judecătorii au decis și plata a câte 30.000 de euro despăgubiri pentru fiecare dintre victime, interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani după executarea pedepsei, precum și confiscarea vehiculului folosit la comiterea faptei.  Sentința reflectă gravitatea faptei și intenția clară a inculpatului de a face rău victimei.

Incidentul a avut loc  în satul Surduc, comuna Copăcel. Potrivit anchetatorilor, între cei doi bărbați exista un conflict mai vechi. Martorii au surprins momentul în care atacatorul a întors vehiculul și a încercat să lovească încă o dată victima, însă aceasta a reușit să se ferească. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Bihor au intervenit după ce tatăl a sunat la 112, iar agresorul a fost găsit ascuns în propria curte.

