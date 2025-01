Un cititor spune. ”Încă o dovadă clară că Ciolacu e pe mână cu Iohannis„

Luminița Odobescu, fost ministru al Afacerilor Externe și fost consilier pentru afaceri europene al președintelui Klaus Iohannis, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate luni în Monitorul Oficial.

Un cititor cotidianul scrie: „Încă o dovadă clară că Ciolacu e pe mână cu Iohannis…”.

Încă o dovadă clară că Ciolacu e pe mână cu Iohannis, o slugă prea plecată față de dulap și stăpânii de la Bruxelles.

Opiniile venite din partea altor cititori sunt, de asemenea, critice.

N-avem nici o sansa sa ne facem bine cu politicienii actuali!

Dragilor politicieni ,va pierdeti timpul de pomana cu toate numirile astea in functii ,pt. ca toti ,dar apsolut toti, nu veti mai fi in functie anul acesta .Romanii nu mai vor aceiasi politicieni care au fost pana acum si si-au batut joc de tara asta si de noi ! Asta ar trebuii sa intelegegi si sa nu va mai pierdeti timpul .Mai bine preocupati-va si vedeti ce veti face voi dupa ce o sa zburati din functiile astea in care sunteti deocamdata !Incepeti si cautati-va diplomele de scoala ,cele de sapte clase elementare pt. ca cele de liceu ori cum sunt false si asta o stim cu totii,pt. ca va vor trebuii.Auzeam ca este lipsa de forte de munca in Romania ,santierele va asteapta cu bratele deschise pe toti .

” A fost numit secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului”

Ii consiliaza tik-tokul?

Sistemul nu-si lasa oamenii la greu.