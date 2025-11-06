Un deputat PNL propune castrare chimică pentru abuzurile sexuale asupra copiilor sub 14 ani

Într-o postare video pe o rețea socială, liberalul propune schimbarea legislației penale prin introducerea pedepsei castrării chimice în cazul abuzatorilor copiilor sub 14 ani.

”Voi propune castrarea chimică. Acesta este un mesaj pentru monştrii dintre noi. Nu te poţi numi om, nu te poţi integra în societate şi nu trebuie să mai trăieşti printre noi în momentul în care abuzezi sexual un copil sub 14 ani”, a afirmat Alexandru Popa, în fragmentul video postat pe Facebook.

Ce e castrarea chimică?

Castrarea chimică este o procedură medicală care reduce sau oprește producția de hormoni sexuali, în special testosteron, la bărbați. Aceasta nu implică intervenții chirurgicale, ci se realizează prin medicamente care blochează hormonii care stimulează dorința sexuală și activitatea sexuală.

Castrarea chimică este reversibilă în majoritatea cazurilor; odată ce tratamentul se oprește, nivelul hormonilor poate reveni la normal.