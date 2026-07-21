Un director FBI controversat pregătește o vizită în Rusia

Directorul FBI, Kash Patel, intenţionează să viziteze Rusia în cursul acestui an, probabil la mijlocul lunii octombrie, potrivit unui oficial american şi unei persoane familiarizate cu situaţia, scrie Politico.com. Nu este clar deocamdată dacă oficialul american se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, scrie Politico. De asemenea, scopul vizitei nu a fost făcut public. Casa Albă a redirecționat întrebările jurnaliștilor despre această deplasare către FBI. Nici FBI, nici Departamentul de Justiție al SUA nu au comentat informația.

Un director FBI apropiat de dosarul presupusei ingerințe a Rusiei

Agenda discuțiilor lui Patel rămâne neclară, la fel și detaliile despre persoanele cu care se va întâlni. Ca director FBI, Patel a negat afirmațiile privind interferența Rusiei în procesul electoral din Statele Unite, în special în legătură cu prima alegere a președintelui american Donald Trump, din 2016.

Politico relatează că Patel ar fi primit anterior 25.000 de dolari de la o companie cinematografică afiliată Kremlinului, în 2024, după ce a participat la o serie de documentare intitulată ”Oamenii președintelui: conspirația împotriva lui Trump”.

Kash Patel a fost ”recomandat” pentru acest documentar de modul în care s-a remarcat în 2017-2018 ca membru al Comisiei pentru Informații a Camerei, în ancheta privind presupusa ingerință rusă în alegerile din 2016. Republicanii au admis o operațiune de influență rusă, dar au respins concluzia serviciilor americane că Moscova l-ar fi ajutat pe Trump. În 2020, Patel a lucrat la Consiliul Național de Securitate și a mers în secret în Siria pentru negocieri privind eliberarea unor ostatici americani.

Controverse legate de mandatul lui Patel la FBI

În lipsa unor detalii despre vizita directorului FBI in Rusia, presa americană amintește despre controversele iscate de Kash Patel în fruntea FBI. A fost criticat pentru participarea la o finală de hochei la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, o excursie justificată printr-o operațiune de extrădare, o sesiune de snorkeling lângă epava unui cuirasat de la Pearl Harbor. A fost acuzat și că a folosit un avion guvernamental pentru a-și vizita iubita. Democrații din Congres au inițiat o anchetă privind posibila folosire abuzivă a fondurilor publice.

A fost acuzat și pentru presupuse episoade de consum excesiv de alcool, subiect abordat de parlamentarii democrați în timpul unei audieri în Senat. Întrebările au vizat un articol din The Atlantic care menționa consumul de alcool și ”absențe neexplicate” ce ar fi îngrijorat oficiali FBI și ai Departamentului de Justiție. Patel a dat în judecată publicația și jurnalistul pentru defăimare, iar revista și-a menținut informațiile.

Între diplomație discretă și controverse politice

Potrivit Politico, ultimul director al FBI care a vizitat Rusia a fost Robert Mueller, în 2013. Ulterior, Mueller a condus ancheta privind presupusa ingerință a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și posibilele legături cu campania prezidențială a lui Donald Trump.

Vizita are loc într-un moment de tensiuni sporite între Washington și Moscova, pe fondul războiului Rusiei din Ucraina. Luna trecută, Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor suplimentar de 1,3 miliarde de dolari pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei, sfidând atât conducerea republicană a Camerei, cât și abordarea preferată de președintele Donald Trump pentru încheierea conflictului.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt și cu președintele rus Vladimir Putin în eforturi nereușite de a intermedia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Oficialii ucraineni s-au întâlnit, de asemenea, de mai multe ori cu emisarii lui Trump, inclusiv în februarie și martie ale acestui an.