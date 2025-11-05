Un economist vorbește despre deprecierea monedei naționale

Economistul explică pe pagina sa de Facebook faptul că leul este susținut de o rezervă valutară solidă, de fondurile europene care continuă să intre în economie și de stabilitatea generală a cursului valutar. Chiar dacă pot exista mici variații, o prăbușire a leului este foarte puțin probabilă, mai ales în condițiile actuale ale economiei românești.

Zvonurile privind o depreciere masivă, nefondate

„Moneda națională NU se va deprecia masiv în 2026. Speculațiile lansate în spațiul public legate de o iminentă apreciere spectaculoasă a euro în fața leului nu fac altceva decât să inducă o panică nejustificată în piață”, scrie Negrescu pe Facebook.

Economistul reamintește că a anticipat corect depășirea pragului de cinci lei pentru un euro în 2025 și consideră că discuțiile despre o „prăbușire” a leului nu reflectă realitatea economică actuală.

„România are un curs stabil, susținut nu doar de împrumuturile masive făcute de stat, așa cum se speculează, ci de rezerva valutară semnificativă a BNR, de peste 76 mld. euro și de infuzia de fonduri europene”, mai spune acesta.

El estimează că în 2026 ar putea intra în economie cel puțin 10 miliarde de euro din fonduri europene, ceea ce va contribui la menținerea echilibrului valutar.

Posibile variații moderate ale cursului

Potrivit specialistului, o ușoară depreciere a leului spre 5,1-5,2 lei/euro, ar fi în ton cu evoluția economiei. Totuși, un curs de 6 lei/euro ar fi posibil doar în situații extreme, precum o criză politică majoră sau o retrogradare a României la categoria „junk”.