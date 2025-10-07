Un județ închide toate școlile din cauza vremii

07 oct. 2025 la 09:28 CD M Actualitate 4

Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița sunt în alertă din cauza Codului roșu de ploi.

Întrucât cantitățile de apă pot ajunge la 110–120 l/mp, în județul Constanța s-a emis Cod Roșu de inundații, iar în alte județe din țară s-a emis Cod Portocaliu sau Cod Galben.

In aceste condiții, autoritățile din județul Constanța au luat decizia de a închide școlile.

Prăpăd: Trei județe în Cod Roșu pentru 24 de ore

4 Comentarii

  2. Cred ca este o tristete si o jale in randul eoevilor din cauza inchiderii scolilor, incat se roaga sarmanii sa le tina tot asa pana la anul……[R…]

  4. „Mai avem nevoie si de iarba”, NU de scoala. Oricum scoala chiar este pentru „prosti” in „iepoca” soroshizda!avem ce meritam!

  8. Vom urmari cu mare interes meciul dintre „amiralul contra” Chitzac (ala de se tot preface de ani buni, ca este primar la Constantza) si Ciclon.

