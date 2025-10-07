Un județ închide toate școlile din cauza vremii

Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița sunt în alertă din cauza Codului roșu de ploi.

Întrucât cantitățile de apă pot ajunge la 110–120 l/mp, în județul Constanța s-a emis Cod Roșu de inundații, iar în alte județe din țară s-a emis Cod Portocaliu sau Cod Galben.

In aceste condiții, autoritățile din județul Constanța au luat decizia de a închide școlile.