Cristian Popescu Piedone face ce știe mai bine. E spectacol. Cu birou în mijlocul străzii, mai aproape de firul ierbii, e om din popor, mănâncă și oușor, și brânzică… E dedicat și muncitor, în pasă de oraș, ce mai…!

Primarul de la 5 face valuri pe Facebook cu înregistrările sale în teren

”Am discutat cu ei, am rezolvat câteva probleme, am făcut câteva planuri pentru comunitate, am glumit și am râs împreună!”, explică, printre altele, Piedone.

”Pe la prânz, m-am așezat pe-o bordură și-am întins o câmpenească de șantier direct pe trotuar. Și-am ciugulit un oușor, nițică brânzică, o șunculiță și ceva parizer împreună cu o echipă de muncitori cumsecade din provincie”, a detaliat edilul.

„Printre ai mei, de la firul ierbii, unde mă simt foarte bine!

Iarba era mai deasă, firul ierbii mai gros…

Din ce film e Piedone?