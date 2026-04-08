„Un premier bun cu pregătire economică”. Un greu PSD dă semnalul de la Bruxelles

„Eu sunt convins că în raport cu decizia care va fi luată pe 20 aprilie, dacă partidele sunt toate de bunăcredință, stăm la aceeași masă și găsim o soluție fără să stăm într-un singur om. Nu cred că ratingul de țară depine de un singur om (…) Eu cred că dacă ai un premier bun, poate cineva cu pregătire economică, de ce nu? Poate vom avea perspective economice mai bune”, a afirmat Victor Negrescu, prim-vicepreședinte al PSD și vicepreședinte al Parlamentului European.

Întrebat de varianta Alexandru Nazare, ministru al Finanțaleor, ca variantă acceptabilă: „Nu sunt în măsură să vorbesc despre persoane. Dar remarc că pot exista persoane cu pregătire economică”

Victor Negrescu susține că Ilie Bolojan ar trebui să meargă în Parlament să ceară un vot de încredere, ca să arate că încă are susținerea majorității din Coaliție. „Cred că orice politician responsabil când își pierde cel mai important partid din coaliție, pentru că PSD este cel mai mare partid din coaliție, trebuie să înțeleagă acel politician, sper eu responsabil, să se prezinte în fața Parlamentului pentru a vedea dacă are sprijin pentru programul și proiectele sale”, a completat prim-vicepreședintele PSD.

PSD nu solicită funcția de prim-ministru

Pe de altă parte, prim-vicepreședintele PSD a subliniat că PSD nu va prelua șefia Guvernului înainte de termenul din aprilie 2027, cum prevede protocolul de guvernare.

„PSD își dorește ca această coaliție să funcționeze, într-o formulă prin care reușim să performăm. Dacă pe 20 aprilie colegii vor solicita o schimbare de formulă, vom prezenta aceste lucruri în coaliție, vom prezenta așteptările noastre și direcțiile pe care le dorim României, inclusiv președintelui României, și vom vedea care sunt scenariile de acțiune. PSD, în momentul de față, nu solicită în funcția de prim ministru. Deci suntem în continuare dispuși să respectăm protocolul negociat. Protocolul negociat nu vorbește despre persoane, însă au trecut deja 10 luni de guvernare și putem să facem o analiză a performanței actului guvernamental. Puțini politicieni din România au avut o lună de miere atât de lungă, de 10 luni (…) Din perspectiva noastră obiectivele nu au fost atinse”, a mai declarat Victor Negrescu.