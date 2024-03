(VIDEO) Un tânăr luptător a intrat în istorie

Takerufuji, un tânăr luptător de sumo, a intrat în istoria acestui sport, duminică, după ce a câştigat un turneu major la doar un an şi jumătate de la debutul său în această disciplină tradiţională japoneză. Este cea mai rapidă ascensiune consemnată vreodată, doborând totodată un record vechi de 110 de ani.

Takerufuji, în vârstă de 24 de ani, a câştigat Cupa Împăratului la turneul de primăvară desfăşurat la Osaka, după ce l-a învins pe rivalul său Gonoyama, o altă stea în devenire din sumo.

Victoria colosului de 1,84 m şi 143 kg a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât în meciul anterior suferise o accidentare la o gleznă, care l-a obligat să revină la vestiar în scaun cu rotile, înainte de a fi transportat la spital pentru examinări.

„În acel moment, renunţasem la orice speranţă de a câştiga turneul”, a explicat Takerufuji, într-o conferinţă de presă.

De la primii paşi pe dohyo, ringul de argilă unde au loc meciurile, în septembrie 2022, Takerufuji, sau Mikiya Ishioka pe numele său adevărat, a traversat cinci divizii într-un ritm rapid, suferind doar 10 înfrângeri în 79 de meciuri.

Victoria sa la capătul a zece turnee l-a făcut omul cel mai rapid din istoria sumo care ridică trofeul. El este, de asemenea, primul nou venit în prima divizie care câştigă un turneu din 1914.

Takerufuji, a 24-year-old from Aomori Prefecture is the first rookie sumo wrestler to win the Emperor’s Cup since 1914. pic.twitter.com/Zmm2rNd76s

— AI KATANA (@ai_katana) March 24, 2024