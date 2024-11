Un transsexual asumat, membru în Congresul SUA

Primul membru al Congresului SUA care este transsexual asumat.

Sarah McBride a devenit prima persoană transsexuală cunoscută aleasă în Camera Reprezentanţilor a SUA, câştigând alegerile din Delaware, statul de reşedinţă aş preşedintelui Joe Biden, relatează Reuters.

Democrata Sarah McBride, în vârstă de 34 de ani, a câştigat în septembrie alegerile primare pentru districtul din Congres repartizat Delaware, stat considerat un fief democrat.

Ea era deja prima persoană deschis transsexuală care a servit ca senator în Congresul statului Delaware, unde a fost aleasă în 2020, prima care a vorbit la o convenţie naţională de partid în 2016 şi prima care a făcut un stagiu la Casa Albă în 2012, în timpul fostului preşedinte democrat Barack Obama.

Sarah McBride şi şi-a recunoscut identitatea în 2011. Ea s-a implicat în politică în parte pentru a crea un mediu mai incluziv.

Întrebată ce mesaj ar trebui să primească tinerii transsexuali americani de la aşteptata sa alegere, McBride a spus: „Oricine îşi face griji că inima acestei ţări nu este suficient de mare pentru a-l iubi ar trebui să ştie că îi aparţine … Democraţia noastră este suficient de mare pentru noi toţi”.

I’m down in DC for new member orientation and I’m ready to work with anyone – Democrat or Republican – to help Delaware. pic.twitter.com/ADHr31hleW

— Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 12, 2024