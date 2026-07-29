Ursula von der Leyen le mulțumește pompierilor români aflați în Franța: „Când suntem uniți, suntem mai puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de apreciere pompierilor români care participă la misiunea europeană de combatere a incendiilor de vegetație din Franța, subliniind că intervenția acestora este un exemplu concret de solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene.

România continuă să sprijine autoritățile franceze în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, iar o nouă echipă de pompieri urmează să preia misiunea în departamentul Var, una dintre zonele afectate de incendiile de vegetație. Decizia de a prelungi participarea țării noastre a fost luată după ce Franța a solicitat sprijin suplimentar prin mecanismul european de protecție civilă.

Ce spune Ursula von der Leyen

„Pompierii români au răspuns din nou apelului de a sprijini Franța în acest sezon dificil al incendiilor de vegetație. Odată cu preluarea misiunii de către o nouă echipă în departamentul Var, ei demonstrează în mod concret ce înseamnă solidaritatea europeană. Din toată inima, doresc să le mulțumesc acestor pompieri curajoși. Curajul și devotamentul lor ne reamintesc un adevăr simplu: atunci când suntem uniți, suntem mai puternici”, a declarat Ursula von der Leyen.

Actualul contingent românesc va fi înlocuit de un nou schimb format din 40 de pompieri, care vor continua intervențiile fără întrerupere. Autospecialele și echipamentele folosite în misiune sunt deja dislocate în Franța, astfel că noua echipă va prelua direct responsabilitățile operaționale în baza de intervenție.

Pompierii români vor rămâne în Franța până la jumătatea lunii august, fiind pregătiți să intervină ori de câte ori autoritățile franceze solicită sprijin pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure. Misiunea este coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

România a decis să prelungească cu încă două săptămâni misiunea pompierilor trimiși în Franța pentru combaterea incendiilor de vegetație și pădure, ca răspuns la solicitarea autorităților franceze prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

După Franța și Spania, incendiile de vegetație au ajuns și în Grecia. Un incendiu izbucnit pe insula Paros, o destinație de vacanță populară inclusiv printre români, a determinat autoritățile să ordone evacuarea mai multor zone. Intervenția pompierilor este îngreunată de vântul puternic, iar autoritățile avertizează că riscul producerii unor noi incendii rămâne ridicat pe fondul caniculei.