Ursula von der Leyen propune o „iniţiativă europeană împotriva dronelor”

Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali ai UE şi un diplomat al UE.

Propunerea mai amplă pentru o „Iniţiativă europeană de apărare împotriva dronelor” va fi inclusă într-o „foaie de parcurs privind pregătirea pentru apărare” care va fi prezentată joi de Comisia Europeană, au declarat sursele sub condiţia anonimatului.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus proiectul „zidului anti-drone” după ce aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei, membră a UE şi NATO, luna trecută.

Oficialii Comisiei au declarat că ideea este de a contracara viitoarele incursiuni prin construirea unei reţele de senzori, sisteme electronice de bruiaj şi arme, de la statele baltice până la Marea Neagră.

Statele est-europene au salutat propunerea ei, dar ţările din sudul şi vestul Europei au declarat că aceasta neglija ameninţările reprezentate de drone în partea lor de continent.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a sugerat marţi că se pregăteşte o schimbare, folosind atât vechiul, cât şi noul nume al proiectului într-un discurs ţinut la o conferinţă pe tema apărării, la Bruxelles.

„Propunem zidul european împotriva dronelor… adică… Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor, o reţea anti-drone pentru a proteja întreaga Europă, precum şi alte proiecte emblematice în domeniul apărării”, a afirmat el.