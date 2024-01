Uuitor: Ce face Mbappé cu atâția bani

Kylian Mbappé și-a dezvăluit parte din pasiunile și activitățile sale din afara terenului de fotbal, dar și ce-i lipsește cel mai mult de cînd este celebru într-un interviu spectaculos acordat jurnalistei Elise Lucet de la France Tv

Elise Lucet și echipa ei au așteptat patru ani pentru un interviu cu familia Mbappé. Interviul filmat pe 18 decembrie și difuzat joi seară este mai mult despre omul Mbappé decât despre fotbalistul Mbappé.

Când Elise Lucet l-a întrebat ce nu are și ce ar visa să aibă, Kylian Mbappé a vorbit despre libertatea de mișcare și spontaneitate. „Ieșiți ca toți ceilalți chiar și pentru o zi, luați un brunch bun pe terasă, cumpărați-vă în liniște bagheta. Pe scurt, „lucruri simple”. Cu toate că ii lipsesc aceste lucruri simple, Kylian nu se plânge, fiindcă spune că este acolo unde visa să fie de foarte mic.

„Când am plecat din Bondy (orașul lui natal din regiunea Parisului), știam că nu mă voi întoarce. La 12 ani, am plecat (la INF Clairefontaine, Sfântul Graal al antrenamentului francez) pentru a deveni un foarte mare jucător“, declară Mbappe.

Aflat acum pe culmile succesului, atacantul încearcă să țină picioarele pe pământ. Și pentru asta, poate conta pe mama sa, Fayza Lamari. Ca să fie sigură că fiul său va aprecia tot ce primește de la viață, Fayza l-a dus pe Kylian, când acesta era adolescent, să curețe niște săli de clasă. Se intâmpla asta după ce băiatul petrecuse câteva zile la Real Madrid.

Astăzi, ea este cea care gestionează cu control treburile fiului ei. Nu numai că este cea care administrează numeroasele companii ale jucătorului (o companie de producție, o companie de management de imagine sau chiar o companie de investiții), dar conduce și IBKM (Inspired by Kilian Mbappé) , asociația creată în 2020 de internaționalul francez.

Scopul ei nu este să-i antreneze pe viitorii fotbaliști de mâine, ci dimpotrivă. IBKM sprijină 98 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 21 de ani, majoritatea din medii defavorizate, care visează să devină arhitecți, designeri, medici sau chiar jurnaliști. Asociația oferă ajutor financiar, organizează excursii și oferă cursuri de engleză, pentru ca și cei care nu pleacă cu cele mai mari șanse în viață să reușească . Oferă „o cheie suplimentară” și mai presus de toate îți permite să „visezi mai mare”. Pe lângă egalitatea de șanse, IBKM apără diversitatea, astfel încât tinerii din medii avantajate să fie integrați în proiect.

Mbappé, „uimit, mișcat și mândru” de comportamentul celor 98 de protejați ai săi, nu se zgâriește cu mijloacele financiare. El donează 30% din profiturile generate de companiile sale fundației sale, susține mama sa.

Iar asta nu este singura activitate caritabilă a starului și despre care nu se știu prea multe.

Fotbalistul este prezentat lumii ca un ocrotitor al asociației Premiers de cordée , sau prieten cu micuța Camille, suferindă de o boală congenitală rară. Mbappé este prezentat și ca un om discret care nu apare în fața camerelor când vizitează prieteni bolnavi, chiar dacă fiecare gest al său este vânat de presă.

Tema banilor apare în mod regulat, fie în timpul reportajului, fie în timpul interviului cu Kylian Mbappé. Atacantul îi înțelege pe cei care mormăie pe seama veniturilor sale, dar crede că își „merită” banii. Nu acordă atenție criticilor, cu excepția criticii sportive, care îl face mai puternic pe teren.

Pe de altă parte, mama lui crede că „nu există nicio vină” în a câștiga atât de mult: peste 100 de milioane de euro pe an dacă la salariul de club îi adăugăm veniturile extrasportive. „Dacă am fi putut lua 10 miliarde, am fi luat“