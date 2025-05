V-a scris Zuckerman. Ca să vă zică de rău de Simion

Vă scriu cu privire la circumstanțele grave cu care se confruntă acum România. M-am născut în România și am avut norocul să scap de ororile regimului comunist atunci când, copil fiind, am emigrat în Statele Unite împreună cu familia mea. Am avut oportunitatea de a crește și de a trăi într-o țară liberă și democratică. Familia mea a supraviețuit naziștilor și celui de-al Doilea Război Mondial, legionarilor și regimului comunist îngrozitor. Căderea Cortinei de Fier și revoluția din 1989 au fost un moment istoric de eliberare pentru România, pe care nu credeam că îl voi vedea vreodată în timpul vieții mele.