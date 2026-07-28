Vacanțe cu gust de La Dolce Vita. Ce preparate italienești le-au cucerit pe Selena Gomez, Dua Lipa și Sofia Vergara

Lună de miere cu trufe și fructe de mare pentru Dua Lipa

Imediat după nuntă, cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner au ales centrul și sudul Italiei pentru o lună de miere de neuitat. Printre vizitele la Colosseum și plimbările pe spectaculoasa Coastă Amalfi, cuplul nu a ratat nicio ocazie de a explora bucătăria locală.

Pe conturile lor de socializare, fanii au putut admira nu doar peisajele din Ischia, ci și o serie de delicii culinare: un „cornetto” savurat la micul dejun, langustine la grătar, arici de mare proaspeți, clasicele spaghetti alle vongole și rafinatele tagliatelle cu trufe.

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Selena Gomez și Benny Blanco. Declarații de dragoste cu paste proaspete în Toscana

Pentru a-și sărbători cea de-a 34-a aniversare, Selena Gomez a ales dealurile pitorești ale Toscanei. Aici, soțul ei, producătorul Benny Blanco, i-a oferit un cadou atipic, dar extrem de romantic: o lecție de preparare a pastelor proaspete.

Cei doi s-au murdărit de făină pe mâini și au gătit faimoasele pici cacio e pepe. Meniul lor toscan a fost completat de flori de dovlecel umplute și o delicioasă parmigiana de vinete, preparat pe care Benny Blanco l-a numit cu entuziasm „cel mai bun gustat până acum”. Escapada lor a fost o adevărată sărbătoare a carbohidraților, Selena fiind surprinsă într-o fotografie în timp ce savura cu poftă o porție generoasă de fettuccine.

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Sofia Vergara și raiul deserturilor din Capri

Dacă unii preferă pastele, Sofia Vergara a demonstrat că o zi de naștere în Italia trebuie neapărat sărbătorită cu mult zahăr. Actrița a fost surprinsă în fața unui bufet spectaculos cu deserturi, ținând câte o farfurie plină în fiecare mână.

După ce a degustat dulciurile tradiționale din regiunea Campania, starul și-a continuat răsfățul cu o înghețată artizanală, savurată în timpul unei plimbări relaxante pe străduțele înguste și fermecătoare din insula Capri.

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Simplitate și arome locale pentru Ashley Graham în Sardinia

Modelul Ashley Graham, aflată în vacanță pe insula Molara alături de soțul ei, Justin Ervin, și cei trei copii, a optat pentru simplitatea perfectă a insulei. Vedeta a împărtășit imagini cu mese servite cu vedere la Marea Tireniană, unde atracțiile principale au fost o salată de roșii proaspete și o porție de paste cu sos roșu, acoperită din abundență cu brânză cacioricotta rasă.

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Helen Mirren și secretul bruschetelor perfecte în Salento

Actrița britanică Helen Mirren a dus pasiunea pentru mâncare la nivelul următor, intrând în bucătărie alături de cunoscutul chef Donato De Santis. În însoritul Salento, aceasta a învățat un truc inedit pentru o bruschetta perfectă: răzuirea unei roșii congelate direct pe felia de pâine prăjită, o tehnică ce păstrează prospețimea și gustul intens al roșiilor locale.

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Un meniu clasic pe iaht pentru Jessica Alba și Danny Ramirez în Porto Ercole

Actorii Jessica Alba și Danny Ramirez au pariat pe un meniu italian clasic, perfect pentru zilele lungi de vară din Porto Ercole. Cei doi s-au bucurat de salată Caprese, prosciutto cu pepene, pește proaspăt, chiftele, tiramisu și, evident, mult gelato. Totul a fost acompaniat de cocktailuri Spritz savurate la umbra unei umbrele de plajă sau relaxându-se pe puntea unui iaht de lux.

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Deliciile de pe Coasta Amalfi, preferatele lui Morgan Stewart și ale Ninei Dobrev

Prezentatoarea americană Morgan Stewart a rezumat perfect atracția culinară a sudului, declarând din Positano că a venit „special pentru scoici”. În aceeași atmosferă relaxată de pe Coasta Amalfi, actrița Nina Dobrev și-a creat propriile ritualuri matinale, bucurându-se de un mic dejun adaptat preferințelor sale, perfect pentru a-și începe zilele de vacanță, scrie antena3.ro.

Italia rămâne, așadar, destinația supremă nu doar pentru o evadare vizuală, ci mai ales pentru una gustativă, demonstrând că adevăratul lux al unei vacanțe stă, de multe ori, într-o farfurie cu mâncare gătită impecabil.

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