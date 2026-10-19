Valentin Naumescu respinge șase acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan. De la „rochia pusă invers” la relația cu Bolojan

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a publicat pe Facebook o postare în care enumeră șase afirmații despre președintele României, Nicușor Dan, pe care le consideră false, și le combate pe rând. Postarea a fost însoțită de un apel la calm și la raționalitate adresat utilizatorilor rețelelor sociale. Naumescu este profesor universitar și analist de politică externă.

Textul debutează cu formula „Ferice de cei care nu sunt captivii bulelor și rămân oameni cu capul pe umeri!”.

Naumescu descrie aceste „bule” drept spații online afectate de ură, radicalism și conspiraționism, de „patologia neîncrederii” și de un criticism orb folosit ca sursă de validare personală, măsurată în aprecieri (like-uri). Potrivit politologului, acest curent contestatar de pe rețelele sociale alimentează o furie continuă și irațională în societate.

Fotografiile, ținuta și cadrajele: primele trei puncte

Primul punct din listă respinge ideea că președintele României s-ar fi fotografiat cu un carton. Naumescu susține că interpretarea pornește de la faptul că președintele american Donald Trump apărea în poziții asemănătoare în mai multe fotografii realizate la același eveniment.

Al doilea punct privește partenera președintelui, despre care s-a spus că „poartă rochia invers”. Autorul explică faptul că motivul invocat este doar acela că rochia are nasturii la spate. El afirmă că o asemenea acuzație nu poate fi susținută, indiferent cât de ostil ar fi cel care o formulează.

Al treilea punct vizează acuzația că președintele ar „tăia” anumite persoane din fotografii. Naumescu arată că, la fel ca peste tot în lume, de la același eveniment se folosesc uneori cadre mai strânse, alteori mai largi, în funcție de context și de scopul mesajelor transmise. În opinia lui, alegerea cadrelor de către comunicatorii oficiali nu ascunde nicio conspirație.

Alegerile și acuzația privind „invenția Sistemului”

Al patrulea punct respinge ideea că președintele ar fi „invenția tenebroasă a Sistemului”. Naumescu atribuie această percepție lipsei simțului politic al unora și faptului că aceștia nu înțeleg ce s-a întâmplat la alegeri.

Politologul amintește că, încă din iarna 2024/2025, le-ar fi spus clar celor care contestă rezultatul că propria lor candidată se va prăbuși sub pragul de 5%, iar că soluția câștigătoare avea să fie primarul general al Capitalei, candidat independent. Textul postării nu o numește pe candidata la care face referire.

Relația cu premierul Bolojan

Al cincilea punct se referă la relația dintre președinte și premierul Bolojan. Naumescu precizează că șeful statului este cel care l-a numit în funcție pe actualul prim-ministru, nu cel care l-a destituit.

Autorul menționează că, un an mai târziu, o majoritate parlamentară pe care o califică drept „nefericită” a votat o moțiune de cenzură. El adaugă că cei doi lideri ai puterii executive au avut o relație absolut corectă în toată această perioadă.

Potrivit lui Naumescu, după 1990 și până în prezent nu se găsește o relație președinte-premier mai corectă din punct de vedere instituțional. El susține că nu a existat niciun blocaj, nicio frână și nicio subminare a atribuțiilor, dintr-o parte sau din alta.

Acuzațiile de afiliere externă sau ideologică

Al șaselea punct respinge mai multe etichete atribuite președintelui. Naumescu afirmă că acesta nu se află în serviciul Franței, al mișcării MAGA sau al lui George Soros și nici al vreunui „Sistem obscur” din interior.

Autorul respinge totodată calificativele de „progresist globalist vândut intereselor străine”, „fascist” sau „anti-UE”, precum și ideea că șeful statului ar fi simpatizant al legionarilor. În locul acestora, Naumescu descrie un președinte care acționează cu bună-credință, seriozitate și patriotism față de interesele României.

Potrivit politologului, președintele acționează în raport cu societatea românească și cu partenerii strategici ai țării, într-o lume bulversată de schimbări care păreau de neconceput cu câțiva ani în urmă.

Apelul final. Luciditate, raționalitate și moderație

Încheierea postării este un apel adresat societății. Naumescu propune ca, în această perioadă dificilă, românii să rămână lucizi, raționali și moderați, adică „cu capul pe umeri”.

El susține că societatea românească, formată din 19 milioane de cetățeni, majoritatea raționali, este mult mai mare decât bulele radicalizate de pe rețelele sociale. Din aceste bule, afirmă autorul, se revarsă o ură planificată strategic de câțiva agitatori cu agendă politică, iar ceilalți participanți sunt doar victime ale manipulării.