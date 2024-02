Vandalism. Activişti au stropit și o operă a lui Claude Monet

Un nou gest reprobabil. Activişti francezi pentru climă au stropit din nou cu supă o operă de artă majoră – de data aceasta un tablou de Claude Monet/ Gestul vine la doar circa două săptămâni după ce celebrul tablou „Mona Lisa” al lui Leonardo da Vinci a fost vizat de un act de vandalism similar.

Două activiste de la „Riposte alimentaire” au aruncat supă pe lucrarea „Le Printemps” de Claude Monet, aflată în Musée des Beaux-Arts din Lyon.

Muzeul a confirmat incidentul pentru presa franceză. Cele două femei au fost reţinute, potrivit prefecturii locale.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că nu poate înţelege cum un astfel de act ar promova „cauza pe care pretindeţi că o serviţi”. Ea a asigurat totodată muzeul de sprijinul său.

Musée des Beaux-Arts a anunţat că va depune plângere pentru vandalism, a relatat ziarul Le Parisien.

Deşi pictura în ulei este protejată de un geam de sticlă, starea sa va fi verificată.

„Riposte alimentaire” este un colectiv care a apărut din mişcarea franceză „Derniere Rénovation”, iar acţiunile sale vizează schimbarea radicală a societăţii la nivel climatic şi social.

Climate activists again! 🚨

Climate activists threw soup at a Claude Monet artwork displayed in an art museum in Lyon.

They said that this will be our last spring if we don’t act. pic.twitter.com/bvV8LUASCI

— Global Dissident (@GlobalDiss) February 11, 2024