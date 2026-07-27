Verdict definitiv în cazul influenceriței Lolrelai. Medicul stomatolog, condamnat la trei ani cu suspendare VIDEO

Un medic stomatolog a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate și agresiune sexuală asupra unei paciente. Instanța a menținut daunele morale de 50.000 de euro.

Mădălina Hodea
Verdict definitiv în cazul influenceriței Lolrelai. Medicul stomatolog, condamnat la trei ani cu suspendare VIDEO

Un medic stomatolog a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate și agresiune sexuală asupra unei paciente. Instanța a menținut daunele morale de 50.000 de euro.

Curtea de Apel a condamnat definitiv un medic stomatolog la trei ani de închisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate și agresiune sexuală asupra unei paciente. Instanța a redus pedeapsa de la 10 ani de închisoare, cât primise în primă instanță, dar a menținut daunele morale de 50.000 de euro acordate victimei.

Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul medicului stomatolog, acuzat de lipsire de libertate și agresiune sexuală în legătură cu propria pacientă. Instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, la aproximativ cinci ani de la comiterea faptelor.

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Informația a fost făcută publică de avocatul Adrian Cuculis, care a precizat că, în primă instanță, medicul fusese condamnat la 10 ani de închisoare. Curtea de Apel a redus însă pedeapsa la minimul prevăzut, dispunând suspendarea executării acesteia sub supraveghere. Totodată, instanța a menținut obligația de plată a daunelor morale în valoare de 50.000 de euro acordate victimei.

Ce spune Adrian Cuculis

Decizie de condamnare definitiva in cazul medicului dentist acuzat de lipsire de libertate si agresiune sexuala in legatura cu propria pacienta, Stefania Costache – Lolrelay! Curtea de apel il condamna pe medicul stomatolog la 3 ani de inchisoare la distanta de 5 ani de zile de la savarsirea faptelor.

Potrivit avocatului, cazul este unul fără precedent în România, fiind primul în care un medic este condamnat definitiv pentru folosirea unor substanțe interzise asupra unui pacient în scopul comiterii unor fapte cu caracter sexual. Acesta susține că hotărârea creează un precedent important în ceea ce privește răspunderea penală a cadrelor medicale care își folosesc poziția și accesul la substanțe medicamentoase pentru a abuza de pacienți.

Dosarul a fost judecat pe parcursul a aproximativ cinci ani, perioadă în care au fost administrate probe și au fost analizate circumstanțele în care s-au petrecut faptele. Deși condamnarea definitivă confirmă vinovăția medicului, decizia Curții de Apel schimbă semnificativ soluția pronunțată în primă instanță, atât în privința cuantumului pedepsei, cât și a modului de executare.

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1 comentariu

  1. Reclama e sufletul comertului..cine stie de cati bani il usurase Lol..relay,contra promisiuni ,ca aia,ca ailalta?
    E destul de obosita de atata tracasare

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